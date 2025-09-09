Lago: "Voy a asumir la banca legislativa con una mirada muy fuerte en lo territorial"
El intendente de Alberti, Germán Lago, resultó electo senador provincial por la cuarta sección electoral en representación de Fuerza Patria.Municipales09 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Lago confirmó que el 10 de diciembre va a asumir su banca en el Senado para la que fue electo en la cuarta sección electoral.
“Voy a asumir la banca legislativa como senador, representando a la sección, con una mirada muy fuerte en lo territorial, con lo que pasa acá en Alberti, con un trabajo en equipo con el gabinete, para consolidar con una herramienta legislativa muchas de las cuestiones que hacen falta en el distrito”, dijo.
Ante la solicitud de una licencia a su cargo como intendente lo que le corresponde es asumir al concejal que encabezó la lista cuando Lago ganó las elecciones en 2023: Se trata del actual secretario de Salud, el doctor Jorge Gaute, que hace unos meses dejó la banca en el Concejo Deliberante para volver al gabinete. De no aceptar Gaute, le corresponde a Laura Belusci quien ocupó el segundo lugar en la lista y hoy forma parte del Concejo Deliberante.
Espinoza: “La Matanza volvió a ser la vanguardia del pueblo”
El peronismo logró una diferencia de casi 28 puntos en La Matanza. Espinoza apuntó contra el gobierno nacional y aseguró que “este triunfo aplastante va a cambiar la historia de la Argentina”.
Andreotti: "Formemos niños felices, para que el día de mañana el presidente haya sido un niño feliz y no se vengue con el pueblo"
El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, celebró el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas.
Gray: "Las políticas del presidente no cierran"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, apuntó contra el gobierno de Javier Milei tras conocerse datos del INDEC que indican que la industria cayó 1,1% interanual en julio de 2025 y 2,3% respecto del mes previo.
Stadnik: "Debemos seguir trabajando en unidad, con responsabilidad, cercanía y compromiso"
El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, analizó desde redes el resultado de las elecciones legislativas de este domingo.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.
Petri bajo fuego tras un masivo voto al peronismo en el Ejército
Los militares se cansaron. Bronca en las Fuerzas Armadas: militares hartos de la gestión Luis Petri y Javier Milei votaron en masa a Fuerza Patria.
Argentina elige nuevo Congreso el 26 de octubre: cómo será la votación con Boleta Única de Papel
Serán 127 las bancas en disputa en Diputados y 24 en el Senado, con la novedad de la Boleta Única de Papel como sistema de votación.