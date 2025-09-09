Lago: "Voy a asumir la banca legislativa con una mirada muy fuerte en lo territorial"

El intendente de Alberti, Germán Lago, resultó electo senador provincial por la cuarta sección electoral en representación de Fuerza Patria.

Lago confirmó que el 10 de diciembre va a asumir su banca en el Senado para la que fue electo en la cuarta sección electoral. 

“Voy a asumir la banca legislativa como senador, representando a la sección, con una mirada muy fuerte en lo territorial, con lo que pasa acá en Alberti, con un trabajo en equipo con el gabinete, para consolidar con una herramienta legislativa muchas de las cuestiones que hacen falta en el distrito”, dijo.

Ante la solicitud de una licencia a su cargo como intendente lo que le corresponde es asumir al concejal que encabezó la lista cuando Lago ganó las elecciones en 2023: Se trata del actual secretario de Salud, el doctor Jorge Gaute, que hace unos meses dejó la banca en el Concejo Deliberante para volver al gabinete. De no aceptar Gaute, le corresponde a Laura Belusci quien ocupó el segundo lugar en la lista y hoy forma parte del Concejo Deliberante. 

