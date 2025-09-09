Sin Messi ni Cuti Romero, la Selección enfrenta a Ecuador

La Selección argentina, ya clasificada y primera en la tabla, afronta esta noche su último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Sin Lionel Messi ni Cristian “Cuti” Romero, el conjunto que dirige Lionel Scaloni visitará a Ecuador en Guayaquil. El encuentro se jugará a las 20 y será transmitido por Telefé, TyC Sports y DSports.

Argentina llega a esta jornada con 38 puntos, asegurando el liderazgo de la clasificación. Muy por detrás aparecen Brasil (28), Uruguay (27), Ecuador (26), Colombia y Paraguay (25). Estos seleccionados ya tienen su lugar asegurado en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El séptimo puesto y la definición del repechaje

Si bien la Albiceleste ya no tiene nada en juego, la última fecha es decisiva para otros equipos. Venezuela ocupa el séptimo lugar con 18 unidades y necesita ganar ante Colombia en Maturín para asegurarse el repechaje. En caso de no lograrlo, dependerá del resultado de Bolivia, que suma 17 puntos y enfrenta a Brasil en La Paz.

El formato de clasificación de Conmebol establece que los seis primeros equipos van directo al Mundial, mientras que el séptimo tendrá la posibilidad de disputar un repechaje internacional. Allí se cruzará con seleccionados de Asia, África, Oceanía y Concacaf, en un mini torneo que entregará dos boletos a la Copa del Mundo.

Lo que viene para Argentina

Aunque todavía falta un año para el inicio del Mundial en Norteamérica, Argentina tiene en agenda más amistosos internacionales en 2025. En octubre disputará dos encuentros en Estados Unidos: ante Venezuela en Miami y frente a Puerto Rico en Chicago. En noviembre, la Albiceleste planea visitar Angola y luego la India, donde enfrentará a un rival de Asia o África.

El Mundial 2026 será histórico por reunir a 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro. El certamen se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 sedes repartidas en Estados Unidos, México y Canadá. Hasta ahora, además de los anfitriones y Argentina, ya están clasificados equipos como Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Marruecos, Túnez, Australia, Irán, Japón y Corea del Sur, entre otros.

Los detalles del partido ante Ecuador

El encuentro se jugará en el estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

Datos del partido:

Hora: 20 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami) / 18 (Colombia, Perú y Ecuador) / 17 (México)

Estadio: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

TV: Telefé, TyC Sports y DSports

Posibles formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La agenda de la fecha 18

Además del partido entre Argentina y Ecuador, esta última jornada de Eliminatorias tendrá otros choques claves. A las 20.30 se jugarán los encuentros Chile-Uruguay, Bolivia-Brasil, Venezuela-Colombia y Perú-Paraguay.