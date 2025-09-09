Cascallares: "Estoy orgulloso por el aporte que hicimos al peronismo de la Provincia"

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, resultó electo diputado provincial por la Tercera Sección electoral en representación de Fuerza Patria. Analizó lo que dejaron los comicios legislativos y cómo se reposiciona el peronismo de cara a octubre.

Almirante Brown fue uno de los distritos de la Tercera Sección Electoral donde Fuerza Patria consolidó un triunfo amplio en las elecciones provinciales. 

Con el 54,26% de los votos, Fuerza Patria se impuso con comodidad frente a La Libertad Avanza, que obtuvo el 28,25%. En tercer lugar quedó el Frente de Izquierda, con el 5,8%.

El intendente Mariano Cascallares, ahora electo diputado provincial, celebró el resultado y destacó el rol del distrito en la elección provincial; “Estoy orgulloso por el aporte que hicimos al peronismo de la Provincia de Buenos Aires y también por el acompañamiento que logramos de cara a los dos próximos años de gestión del gobernador Axel Kicillof”.

En ese marco, Cascallares subrayó la importancia del respaldo obtenido: “Después de 20 años se  gana una elección legislativa y se reposiciona al peronismo bonaerense”.

Por otro lado, desde redes comentó "Orgulloso de haber acompañado a Kicillof y Magario a recorrer la 3° Sección Electoral llevando a cada distrito el mensaje de Fuerza Patria. Y más orgulloso por formar parte del Movimiento Político que trabaja todos los días para seguir mejorándole la calidad de vida a nuestra gente".

