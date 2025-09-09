Mussi: "La Patria chica y la Patria grande necesitan de todos"

En ese marco, Mussi expresó: “Imagínense lo que significa para mí, a esta altura de mi vida, este triunfo en Berazategui. La compañera Verónica Magario -que encabeza la Lista de diputados provinciales por la tercera sección electoral- ganó en Berazategui”.

En el mismo sentido, el Intendente manifestó: “Le agradezco a la militancia; sin ustedes nada hubiera sido posible. Gracias a los compañeros que se pusieron al hombro las mesas, peleando voto a voto".

"A esta altura de mi vida, mi agradecimiento es muy grande. Cuando lleguen a esta edad y tengan esta satisfacción, se van a dar cuenta de que hay muchas cosas en la vida que no sirven para nada y otras cosas que nos dan vida para seguir”, dijo.

Y destacó: “Esa vez no los pude acompañar como otras veces; la salud me jugó una mala pasada, pero es ahí donde está el agradecimiento. Aquí están los compañeros candidatos a concejales y consejeros escolares, que hicieron un gran trabajo”.

Seguidamente, aseguró: "La elección no terminó aquí, esto es un paso. Ganamos la batalla; nos queda ganar la guerra pacífica que los peronistas siempre sabemos dar. Todavía quedan en los barrios compañeros que fueron peronistas y que aún no nos acompañaron. Lejos de ir a reprocharles, hay que ir a buscarlos. La Patria chica y la Patria grande necesitan de todos. Traigámoslos, hay que dar vuelta la historia de este país para los que tienen problemas, para las personas con discapacidad, para los jubilados, para quienes lo necesitan”.

Y concluyó: “Los saludo y les agradezco infinitamente, fue misión cumplida. Estoy grande, sé que tengo que dejar la posta, pero les puedo asegurar que hasta con el último aliento voy a estar acompañándolos”.