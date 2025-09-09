Andreotti: "Formemos niños felices, para que el día de mañana el presidente haya sido un niño feliz y no se vengue con el pueblo"

La boleta que llevó a Eva Andreotti como primera candidata a Concejal, se impuso en las elecciones legislativas con 36 puntos por encima de la alianza ´La Libertad Avanza’.

“Gracias por cuidar y por creer en lo que hacemos desde el corazón para que la gente viva mejor. Hay mucho amor atrás de cada decisión y compromiso con esta ciudad”, dijo el Intendente Juan Andreotti.

En las elecciones municipales para concejales de San Fernando, la boleta del Intendente Juan Andreotti en ‘Fuerza Patria’, que encabezó la actual Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del Municipio, Eva Andreotti, resultó ampliamente ganadora por el 62,20% de los votos por encima del 26,10% que cosechó el oficialismo nacional de La Libertad Avanza.

Al conocerse los resultados, el Jefe Comunal brindó un discurso quienes se congregaron en un festejo del espacio político: “Gracias por el cariño, fue una campaña que disfruté muchísimo, por ver la alegría de cada uno de los militantes yendo a hablar con los vecinos. Que esto nos sirva, que nos dé fuerzas y que reflexionemos. Creo que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, ver lo que está pasando y enfocar todos los esfuerzos en la niñez, porque los niños que formemos hoy van a ser los ‘Milei’ de mañana. Formemos niños felices, para que el día de mañana el presidente haya sido un niño feliz y no se vengue los problemas de su infancia con el pueblo”.

“Gracias por cuidar y por creer en lo que hacemos desde el corazón para que la gente viva mejor”, continuó Juan Andreotti y completó: “Nos podemos equivocar, pero sin ninguna duda hay mucho amor atrás de cada decisión, hay mucho cariño, hay mucho compromiso con esta ciudad, con la gente. En octubre hay otra elección y tenemos que ganar”.

Acompañaron las palabras del Jefe Comunal el ex intendente Luis Andreotti; el Diputado Nacional Matías Molle; el Presidente del HCD, Santiago Ríos; miembros del gabinete municipal y el Concejo Deliberante; y los integrantes de la lista ganadora de Fuerza Patria.

En cuanto a la elección de Senadores Provinciales por la Primera Sección bonaerense, San Fernando fue uno de los municipios con mayor diferencia de votos a favor de ‘Fuerza Patria’. La lista de Gabriel Katopodis y Malena Galmarini alcanzó el 56% frente al 31,6% de Diego Valenzuela (LLA) y 3,5% de Julio Zamora (Somos).