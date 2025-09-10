Ghi: “El Estado es el instrumento para llevar a cabo lo que falta en la ciudad”

El intendente de Morón, Lucas Ghi, mantuvo un encuentro con periodistas luego del proceso electoral. Durante la reunión repasó el plan integral de obras que impulsa el Municipio y destacó el rol del Estado en la concreción de los proyectos: “Soy consciente de lo mucho que falta en la ciudad. Y también creo que se realiza con el Estado como instrumento. No es contra el Estado, sino mejorándolo es como se llega a responder”.

Uno de los ejes centrales de la gestión es la inversión en seguridad. En este sentido, Ghi afirmó que existe una decisión de “avanzar con todo lo que tiene que ver con seguridad y prevención. Además, hay una infraestructura básica que aún nos queda pendiente. Es un poco de red de agua potable para completar el anillo y otro poco de asfalto para sumar nuevas cuadras”.

Respecto al predio de Arenil, el jefe comunal explicó que el gobierno local “está trabajando para tomar la posesión del terreno. Hay un proceso de quiebra en curso y frente a eso le pedimos al Concejo Deliberante la autorización para destinar una determinada suma de dinero a esa quiebra. De esa manera, podemos responder a las acreencias acreditadas en el expediente y que la Justicia entienda que podríamos hacernos cargo del lugar”.

Y agregó: “Hay una cuestión que nos juega a favor, que es que en el estatuto de Arenil estaba previsto que en caso de disolución el predio pasara al Hospital de Morón, al patrimonio municipal. Es un predio que, más allá del valor afectivo, es estratégico por su ubicación y dimensiones. Allí estamos proyectando un polo de atención, asistencia y prevención para adultos mayores”.

En otro tramo de la charla, Ghi adelantó que “antes de fin de año estaremos logrando la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica. Serán otras 10 hectáreas más que nos van a permitir emplazar nuevos emprendimientos en el distrito. Una parte será para empresas que necesitan ampliarse, otra para firmas que ya están en Morón y quieran radicarse en el predio, y otra para compañías de la región que quieran instalarse allí”.

El intendente destacó que este tipo de proyectos son fundamentales para continuar generando empleo, desarrollo y consumo local.

“Tenemos un compromiso del Gobierno nacional de que antes de fin de año enviará los materiales para culminar el puente vehicular de Haedo, que tiene sentido sur-norte. Y nosotros nos encargaremos de la obra. Una vez finalizado, se avanzará con el siguiente”, afirmó Ghi.

Por último, señaló que en un plazo de 60 días estará finalizado el nuevo espacio público ubicado detrás del supermercado Coto y que, a través de una articulación con el sector privado, se realizarán intervenciones de relanzamiento en lo que fuera el Showcenter, con una inversión significativa para Morón.