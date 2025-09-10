Kicillof: “El gobierno de Milei se ha vuelto invotable”
El gobernador bonaerense atribuyó la derrota a la política económica del Presidente y chicaneó: “se ve que no había pintura porque la provincia quedó celeste”.Política10 de septiembre de 2025Pamela Orellana
El gobernador bonaerense Axel Kicillof salió con los tapones de punta contra Javier Milei tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El mandatario provincial ironizó con una de las frases de campaña del Presidente y advirtió que el traspié oficialista se explica por el fracaso de su política económica.
“Dijo que iba a pintar la provincia de violeta…”
Kicillof recordó las palabras de Milei durante la campaña, cuando aseguró que “la libertad arrasa” y que iba a “pintar de violeta” la provincia. “Se ve que no había pintura o hubo faltante. La provincia quedó celeste”, lanzó el gobernador en tono de chicana, subrayando el triunfo de Fuerza Patria con el 47% frente al 33,8% de LLA.
El mandatario provincial remarcó que hacía 20 años que el peronismo no lograba imponerse en una elección intermedia. “Fue muy impactante, muy impresionante. Hasta medios que no son afines hablaban de paliza”, señaló.
“Lo que fracasó es la política económica”
Kicillof sostuvo que el revés electoral de Milei se explica en el deterioro económico. “Lo que fracasó es la política económica, porque los resultados son la destrucción del trabajo y la producción”, afirmó.
En ese sentido, describió que el Gobierno nacional “se ha vuelto invotable”, incluso para sectores que no acompañan al peronismo. “No solo por el 3%, los audios o la violencia, sino por las consecuencias económicas y hasta por el ataque a la democracia. Se ha vuelto invotable”, enumeró.
Milei, Karina y el enojo social
El gobernador bonaerense también cuestionó el rol central de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “La que manda parece ser Karina, ¿pero quién votó a Karina? Al Presidente lo votaron para que decida”, disparó, en referencia al peso que tiene la hermana del mandatario en la gestión nacional.
Además, señaló que existió un “elemento de enojo” en los votantes frente a las políticas de ajuste y el desfinanciamiento de la provincia. “El Presidente puso todas las fichas en Buenos Aires. Fue a provocar, despreció a los bonaerenses, desfinanció y después esperaba ganar. Perdieron en más de 100 distritos”, puntualizó.
“Un plebiscito a la gestión nacional”
Kicillof interpretó que los comicios funcionaron como una suerte de consulta popular sobre el rumbo del Gobierno. “Acaba de perder de forma inmensa una elección que dijo que era un plebiscito. Se involucró en la campaña, hizo tres actos en la Provincia, uno más fallido que el otro”, apuntó.
El gobernador bonaerense celebró la participación ciudadana “contra todos los pronósticos” y destacó que la unidad del peronismo fue clave: “Logramos reunir a Sergio (Massa), a Cristina (Kirchner) y a los intendentes acompañando”.
Mensaje al FMI y advertencia a Milei
En el cierre de la entrevista televisiva, Kicillof extendió sus críticas al Fondo Monetario Internacional (FMI). “El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei. Le prestó u$s20 mil millones más para sostener el tipo de cambio y se la timbearon toda”, acusó.
Sobre el futuro inmediato, advirtió que el Presidente deberá leer con atención lo que expresaron las urnas. “El llamado de atención viene de las urnas. Milei va a tener que revisar esto porque la gente no está de acuerdo”, concluyó.
