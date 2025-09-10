La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, habló con fuertes críticas hacia el presidente Javier Milei y su hermana Karina, en el marco de la derrota electoral del oficialismo en las legislativas bonaerenses. “La pareja presidencial es una pareja perversa, que goza de la crueldad y está llena de codicia”, lanzó.

Duras acusaciones contra el Gobierno

Carrió afirmó estar “contenta” por la derrota de La Libertad Avanza y cuestionó al mandatario por su “arremetida contra los discapacitados” y por los vetos a los aumentos de las jubilaciones. También insistió con las supuestas coimas que involucrarían a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

“La pareja presidencial es perversa, goza la crueldad”, reiteró, al tiempo que aseguró que el Gobierno “expone la perversidad”.

Análisis electoral y rol de Juntos por el Cambio

En cuanto a la performance electoral del peronismo, Carrió señaló que “sacó los votos que sacó siempre” y restó trascendencia al resultado del Frente Patria. Al mismo tiempo, advirtió que hubo un error en los análisis previos: “El primer gran error que cometieron analistas, comunicadores y todos es pensar que Juntos por el Cambio era Macri. No”.

Según su mirada, la derrota de Milei se explica porque no cuenta con el respaldo de las otras fuerzas que integraban Juntos por el Cambio, como la UCR y la Coalición Cívica.

Críticas a Cristina Kirchner y elogio a Kicillof

Carrió aseguró que, aunque el peronismo ganó, “Cristina pierde”. “No hablen más del cristinismo, el cristinismo pierde, ganaron los intendentes”, sostuvo. Además, destacó a Axel Kicillof como dirigente político, pese a que aclaró que está “en las antípodas” de su pensamiento.

Señalamientos contra Santiago Caputo

La referente de la Coalición Cívica también apuntó contra Santiago Caputo, a quien responsabilizó por la estrategia electoral del oficialismo. “Todo el mundo dice ‘la culpa es de Pareja’; no, es la estrategia. ¿Quién levantó al kirchnerismo en esta campaña, quién jugó a la polarización?”, cuestionó.

“Los Milei son ilegales”

Más adelante, Carrió retomó sus acusaciones contra el Presidente y su hermana en relación al escándalo de las criptomonedas. “Lo de Libra es una estafa fenomenal donde están los Milei. Los Milei son ilegales. Es la Argentina de la ilegalidad”, denunció.

Pedido de una tercera alternativa

De cara a las elecciones de octubre, la ex diputada aseguró: “La única forma de sostener la república —tienen que terminar su mandato— es que la sociedad vote a una tercera alternativa para moderar el parlamento”.

Críticas al equipo económico

Por otro lado, Carrió cargó también contra los responsables de la política económica. Dijo no creer en el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ni en Luis “Toto” Caputo, a quien definió como “un gran trader”. “No conoce la Argentina real y no le importan las PYMES. Nunca vieron una PYME en su vida”, sentenció.