Sujarchuk: "La Provincia fue muy perjudicada por la motosierra y el ajuste de un gobierno cruel"

Desde redes, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, comentó "Ardidos por la contundente derrota electoral, muchos libertarios -y peor, sus periodistas afines- salieron a decir que el pueblo bonaerense votó al peronismo porque es 'burro' y gusta 'cagar en un balde'. Creo que es al revés".

Y agregó en un hilo: "Antes, un poco de historia. Una de mis primeras gestiones como intendente fue lograr que las obras de agua corriente y red de cloacas pasaran de ABSA, la empresa provincial, a AySA. En noviembre de 2016 finalmente lo logramos. Fuimos el último municipio en firmar ese convenio, pero el primero en arrancar las obras. ¿Por qué? Porque hicimos un informe profesional de los trabajos necesarios en cada barrio. Después de 20 años, en Escobar se volvió a hacer red de aguas y cloacas. Entre 2017 y 2023, con gobiernos de distinto signo político, en medio de crisis económicas y una pandemia, duplicamos la red de agua corriente y triplicamos la de cloacas. Era un montón, pero no alcanzaba porque habíamos partido prácticamente de la nada".

"Entonces fuimos por más: cedimos a AySA un predio para construir la planta de tratamiento cloacal y brindar cobertura a más de 500 mil vecinos (el doble de nuestra actual población). En 2023 ya teníamos los caños troncales y el último tramo de las redes primarias y secundarias", indicó.

Ariel Sujarchuk recordó "La motosierra frenó obviamente el proyecto de la planta y más de 15 obras de AySA, entre tantas otras. Reclamamos a la empresa, al Gobierno e incluso llevamos el debate al HCD, pero el bloque de LLA se ausentó y no acompañó nuestro pedido de informes a Nación".

Y cerró "Escobar no es la excepción. Toda la Provincia fue muy perjudicada por la motosierra y el ajuste de un gobierno cruel que se jacta de no hacer obra pública. No conozco una casta que bombee agua y guste de 'cagar en baldes'. Sí, en cambio, gente que quisiera vivir como la gente".