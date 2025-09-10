Sujarchuk: "La Provincia fue muy perjudicada por la motosierra y el ajuste de un gobierno cruel"

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, le contestó en redes a los libertarios que están "ardidos por la contundente derrota electoral".

Municipales10 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Desde redes, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, comentó "Ardidos por la contundente derrota electoral, muchos libertarios -y peor, sus periodistas afines- salieron a decir que el pueblo bonaerense votó al peronismo porque es 'burro' y gusta 'cagar en un balde'. Creo que es al revés".

Sujarchuk 1

Y agregó en un hilo: "Antes, un poco de historia. Una de mis primeras gestiones como intendente fue lograr que las obras de agua corriente y red de cloacas pasaran de ABSA, la empresa provincial, a AySA. En noviembre de 2016 finalmente lo logramos. Fuimos el último municipio en firmar ese convenio, pero el primero en arrancar las obras. ¿Por qué? Porque hicimos un informe profesional de los trabajos necesarios en cada barrio. Después de 20 años, en Escobar se volvió a hacer red de aguas y cloacas. Entre 2017 y 2023, con gobiernos de distinto signo político, en medio de crisis económicas y una pandemia, duplicamos la red de agua corriente y triplicamos la de cloacas. Era un montón, pero no alcanzaba porque habíamos partido prácticamente de la nada".

Diego NanniNanni criticó el "caradurismo de los intendentes que defienden la posición del Presidente"

"Entonces fuimos por más: cedimos a AySA un predio para construir la planta de tratamiento cloacal y brindar cobertura a más de 500 mil vecinos (el doble de nuestra actual población). En 2023 ya teníamos los caños troncales y el último tramo de las redes primarias y secundarias", indicó.

Ariel Sujarchuk recordó "La motosierra frenó obviamente el proyecto de la planta y más de 15 obras de AySA, entre tantas otras. Reclamamos a la empresa, al Gobierno e incluso llevamos el debate al HCD, pero el bloque de LLA se ausentó y no acompañó nuestro pedido de informes a Nación".

Y cerró "Escobar no es la excepción. Toda la Provincia fue muy perjudicada por la motosierra y el ajuste de un gobierno cruel que se jacta de no hacer obra pública. No conozco una casta que bombee agua y guste de 'cagar en baldes'. Sí, en cambio, gente que quisiera vivir como la gente".

¿Creés que el resultado de estas elecciones legislativas va a modificar la política nacional?

Si, mucho

Poco

Nada

Te puede interesar
Mussi

Mussi: "Kicillof se la jugó, desdobló y ganó"

Soledad Castellano
Municipales10 de septiembre de 2025

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, consideró que el gobernador es la figura que emerge del resultado electoral porque “acertó en todo y hasta incluso tuvo que confrontar con compañeros que no creían en eso”.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado