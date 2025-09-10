Nanni criticó el "caradurismo de los intendentes que defienden la posición del Presidente"

El intendente de Exaltación de la Cruz y diputado provincial electo, Diego Nanni, apuntó contra el gobierno nacional y cuestionó a los alcaldes que defienden esas políticas.

Municipales10 de septiembre de 2025

En declaraciones radiales, el intendente de Exaltación de la Cruz y diputado provincial electo por la segunda sección electoral en Fuerza Patria, Diego Nanni, se refirió al resultado de los comicios del domingo.

“Se ganó ampliamente y se dio una elección de dos tercios y medio, y con una diferencia considerable con la LLA, en una sección muy difícil para el peronismo, ya que es muy resistido”, aclaró.

Diego Nanni

Cuestionamientos a Nación

Nanni analizó que “está opacada la honestidad del gobierno nacional" y agregó "acá la realidad la marca el día a día de la gente que le cuesta llegar a fin de mes y los alimentos aumentan día a día mientras que la inflación que se informa no es la que impacta en el bolsillo”.

patagonesMarino: "El gobierno nacional está destruyendo a diario la vida de los argentinos"

Nanni señaló que tras el resultado “hay que leer todo” desde “la falta de respuesta adecuada a la gente hasta la situación económica y lo que está pasando con la PyMEs, la industria, el campo, el tarifazo en los servicios esenciales y la apertura de las importaciones, que está generando desempleo”. 

"A eso también se le suma el escándalo de las escuchas de Spagnuolo, las acusaciones contra el Presidente por el CriptoGate y las valijas", dijo.

El rol de los intendentes

"A los intendentes cada vez nos es más difícil atender a todos los que se van cayendo del sistema por la situación económica", alertó Nanni.

"La gente pide obra pública, caminos, rutas, hospitales, jardines y escuelas", indicó el alcalde y criticó el “caradurismo de los intendentes que defienden la posición del Presidente cuando escuchan lo mismo que escucho yo" y  consideró que es por ello que  "en algunos municipios se los están cobrando”.

¿Creés que el resultado de estas elecciones legislativas va a modificar la política nacional?

Si, mucho

Poco

Nada

