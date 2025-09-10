Nanni criticó el "caradurismo de los intendentes que defienden la posición del Presidente"

En declaraciones radiales, el intendente de Exaltación de la Cruz y diputado provincial electo por la segunda sección electoral en Fuerza Patria, Diego Nanni, se refirió al resultado de los comicios del domingo.

“Se ganó ampliamente y se dio una elección de dos tercios y medio, y con una diferencia considerable con la LLA, en una sección muy difícil para el peronismo, ya que es muy resistido”, aclaró.

Cuestionamientos a Nación

Nanni analizó que “está opacada la honestidad del gobierno nacional" y agregó "acá la realidad la marca el día a día de la gente que le cuesta llegar a fin de mes y los alimentos aumentan día a día mientras que la inflación que se informa no es la que impacta en el bolsillo”.

Nanni señaló que tras el resultado “hay que leer todo” desde “la falta de respuesta adecuada a la gente hasta la situación económica y lo que está pasando con la PyMEs, la industria, el campo, el tarifazo en los servicios esenciales y la apertura de las importaciones, que está generando desempleo”.

"A eso también se le suma el escándalo de las escuchas de Spagnuolo, las acusaciones contra el Presidente por el CriptoGate y las valijas", dijo.

El rol de los intendentes

"A los intendentes cada vez nos es más difícil atender a todos los que se van cayendo del sistema por la situación económica", alertó Nanni.

"La gente pide obra pública, caminos, rutas, hospitales, jardines y escuelas", indicó el alcalde y criticó el “caradurismo de los intendentes que defienden la posición del Presidente cuando escuchan lo mismo que escucho yo" y consideró que es por ello que "en algunos municipios se los están cobrando”.