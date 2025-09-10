Marino: "El gobierno nacional está destruyendo a diario la vida de los argentinos"
El intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, dijo que Milei "no vino a gobernar sino a hacer daño al pueblo y a quitarle sus derechos".Municipales10 de septiembre de 2025Soledad Castellano
En declaraciones radiales, el intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, se refirió al resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
“El pueblo es el que hace tronar el escarmiento y el que rechaza todo lo que no le conviene” sostuvo Marino.
Cuestionamientos a Milei
El alcalde apuntó: “El gobierno nacional está destruyendo a diario la vida de los argentinos, de los más vulnerables, de los jubilados, de los trabajadores que han sido despedidos, y de las personas con discapacidad. Eso es un atropello hacia la sociedad y el pueblo se ha expresado en contra de eso”.
Y no tuvo dudas en decir que "Milei no vino a gobernar sino a hacer daño al pueblo y a quitarle sus derechos”.
Por último, consideró que “si ellos no cambian y no convocan al Gobernador de la provincia más grande del país con el 40% del electorado, es un suicidio político”.
