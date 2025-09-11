Achával: "Con el veto, Milei vuelve a demostrar que no piensa en un futuro con crecimiento y desarrollo"
El intendente de Pilar, Federico Achával, criticó a Javier Milei por vetar la Ley de Financiamiento Universitario.Municipales11 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Desde redes, el alcalde de Pilar, Federico Achával, comentó "El pueblo argentino está orgulloso de la Universidad pública y va a defenderla siempre".
"Con el veto a la ley de financiamiento universitario el presidente vuelve a demostrar que no piensa en un futuro con crecimiento y desarrollo para los argentinos", aseguró el alcalde.
Y agregó "En Pilar hicimos realidad el sueño de la Universidad, donde miles de jóvenes estudian, progresan y nos demuestran que cuando hay herramientas para salir adelante, la sociedad las aprovecha".
Análisis electoral
Tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerense, Achával comentó "Somos parte de un proyecto que tiene la decisión de seguir transformando la realidad a partir de la salud, la educación y obras que benefician a nuestro pueblo".
"El apoyo de los pilarenses nos da la fuerza para seguir por este camino", dijo.
Achával consideró que "Lo que se puso en valor en las elecciones es la idea de un Estado que resuelva problemas, acompañe a los vecinos, e impulse políticas públicas que piensen en el crecimiento y desarrollo de cada barrio".
"El mensaje del pueblo de Pilar y de la Provincia de Buenos Aires fue claro: debemos seguir trabajando para construir un Estado que resuelva y lleve soluciones reales", cerró.
