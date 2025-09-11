Sujarchuk sobre el veto de Milei: "Son medidas que practican la crueldad y cultivan la ignorancia"

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, dijo que "Los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario talan el futuro de nuestro país: la salud de la niñez y la educación. ¿Todo por mantener un supuesto equilibrio fiscal? No, son medidas que practican la crueldad y cultivan la ignorancia".

Desde redes, el alcalde consideró "Desfinanciar al sistema universitario y científico es un error estratégico para el desarrollo de la Argentina".

Y agregó "En la era de la IA, la premisa de cualquier gobierno debe ser promover el conocimiento, lo que garantiza mejor calidad de vida a las nuevas generaciones".

Por último, indicó "Gobernar es hacerse cargo de los problemas que afectan a las mayorías. Por eso, necesitamos mayor racionalidad en la toma de decisiones. Seamos realistas, pidamos lo imposible: un gobierno con sentido común".