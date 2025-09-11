Echarren: "Dicen que les gusta cagar en un tacho pero son los que no hacen cloacas"
El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cargó contra los dichos de sectores libertarios que se suscitaron tras la derrota electoral del partido del presidente Milei.Municipales11 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Después de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires se suscitaron ciertas frases que cuestionaron el voto de la mayoría bonaerense que dio la victoria al peronismo. A saber, en redes sociales, sectores libertarios apuntaron contra los votantes.
Tras ello, el alcalde de Castelli, Francisco Echarren, respondió desde sus redes: "Dicen que les gusta cagar en un tacho pero son los que no hacen cloacas. Dicen que la educación levanta un país pero vacían universidades. Y dicen que la honestidad es un valor pero coimean hasta con los discapacitados. Les presento a la derecha argentina. Una manga de atorrantes".
De esta manera, el alcalde apuntó contra el gobierno nacional por la paralización de obras públicas, por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, entre otras cuestiones.
