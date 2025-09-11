Abad: "La educación pública de calidad no es un gasto, es una inversión"
El senador nacional por la UCR, Maxi Abad, criticó al presidente Milei por vetar la Ley de Financiamiento Universitario.Legislativas11 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Maxi Abad, desde X, comentó "Frente al nuevo veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, quiero ser claro: el Gobierno persiste en un error que daña las bases del desarrollo argentino".
El legislador radical dijo que "No se puede seguir ajustando sobre la educación. La educación pública de calidad no es un gasto, es una inversión estratégica para el futuro del país".
Y agregó "Sin universidades fuertes, sin ciencia, sin tecnología, no hay posibilidad de crecimiento sostenible ni de movilidad social".
"Ya lo he dicho y lo reitero: el veto desconoce el reclamo genuino de la sociedad y atenta contra un derecho fundamental. Es inadmisible que, en lugar de fortalecer nuestras casas de estudio, se elija el camino del recorte y el conflicto permanente", comentó.
El veto de Milei
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.
Karina Milei, citada por Diputados por el escándalo $LIBRA
El escándalo por el criptoactivo $LIBRA sacude al Gobierno: Karina Milei fue citada al Congreso y podría ser interrogada en la Casa Rosada. Todos los detalles.
Denuncias de sobornos y fentanilo contaminado: diputados reclaman auditoría urgente
Diputados de distintos espacios elevaron un escrito para que se audite el funcionamiento de la ANDIS y los procesos de control sanitario, tras los casos de fentanilo contaminado y las denuncias de sobornos.
Alexis Guerrera: "Los bonaerenses entendieron que nadie se salva solo"
El titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, analizó el resultado de los comicios legislativos en donde Fuerza Patria obtuvo amplio triunfo.
Manuel Passaglia: "Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios"
Desde redes, Manuel Passaglia (quien este domingo fue candidato a diputado provincial por HECHOS en la segunda sección electoral) se refirió a los resultados de los comicios.
Entrevista GLP. Las urnas hablaron: castigo histórico en General Villegas contra Gilberto Alegre
La lista del intendente quedó detrás de La Libertad Avanza, que se impuso con claridad en las urnas, reflejando el hartazgo de los vecinos con años de problemas sin resolver: calles en mal estado, un sistema de salud colapsado y tasas impagables. ¿Escuchará Alegre el mensaje que le dio la gente?
Consejo del Salado exige reactivación del Plan Maestro: “Los recursos están durmiendo la siesta en Banco Nación”
El Consejo del Salado realizó en Chacabuco la primera reunión itinerante por el interior bonaerense para exigir la reactivación del Tramo IV.2 del Plan Maestro.
Quién es Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior
Javier Milei reactivó el Ministerio del Interior y puso al conocido Catalán al frente. De Scioli a Macri, su carrera revela el ADN del poder en Argentina.