Villarruel agitó la política con un tuit tras fallo a Bolsonaro

El mensaje de Villarruel que sacudió la política tras la condena a Bolsonaro

El mensaje de Villarruel que sacudió la política tras la condena a Bolsonaro

Victoria Villarruel volvió a ser tendencia. Esta vez, con un solo tuit. Luego de que la Justicia brasileña condenara al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, la vicepresidenta argentina publicó un mensaje en redes sociales que desató un verdadero vendaval político.

“Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”, escribió Villarruel en su cuenta de X (ex Twitter). La frase, escueta pero cargada de implicancias, fue interpretada de múltiples formas por usuarios y dirigentes del arco político local.

Reacciones cruzadas: ¿Mensaje a Cristina, a Milei o a ambos?

En cuestión de minutos, el tuit fue replicado miles de veces. Mientras algunos internautas lo vincularon con la situación judicial de Cristina Kirchner, otros vieron una advertencia velada dirigida al propio Javier Milei.

“No entiendo, ¿lo decís por Bolsonaro? Si es así, justificá por favor”, cuestionó un usuario. Otro fue más allá: “¿Se viene? ¿Olés algo?”, deslizó con tono enigmático. La ambigüedad del mensaje alimentó la polémica y reavivó el debate sobre la judicialización de la política en América Latina.

Villarruel, que mantiene una relación distante con el Presidente y ha sido relegada de las decisiones del Gobierno, eligió no aclarar el destinatario de su comentario.

Bolsonaro, Cristina, Lula y Uribe: los presidentes condenados en la región

La frase de la vicepresidenta llega en un contexto regional marcado por condenas a varios expresidentes. El jueves, Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, acusado de liderar un intento de golpe para desconocer su derrota electoral en 2022. La votación del fallo fue de cuatro votos a favor y uno en contra.

El líder de derecha se convirtió en el tercer expresidente brasileño condenado, detrás del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y de Fernando Collor de Mello.

En América Latina, los casos se acumulan: Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en Argentina por corrupción en la causa Vialidad; y en Colombia, Álvaro Uribe enfrenta causas judiciales abiertas.

Villarruel, en silencio público pero activa en redes

Desde hace meses, Villarruel mantiene un perfil bajo en la escena pública, limitado a actos protocolares o a su rol como presidenta del Senado. Sin embargo, sus mensajes en redes suelen generar alto impacto.

Su última aparición había sido tres semanas atrás, cuando acompañó al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y se refirió al escándalo por los audios de inteligencia: “Es un momento difícil”, afirmó entonces, y remarcó que no es “una figura decorativa”, en medio de versiones sobre su creciente aislamiento dentro del Gobierno.

Hace pocos días también tuvo un cruce tenso durante una visita a la planta de neumáticos Fate, en Victoria. Allí, Alejandro Crespo, titular del Sutna y dirigente del Frente de Izquierda, le entregó una carta con reclamos sindicales. La vicepresidenta, firme pero cortante, evitó cualquier confrontación directa.

La tensión interna con Milei y el trasfondo del tuit

Aunque el mensaje alude directamente al caso Bolsonaro, la frase de Villarruel alimentó interpretaciones sobre un posible “aviso” para el propio Milei. La relación entre ambos se ha deteriorado notablemente en los últimos meses, marcada por diferencias ideológicas y de estrategia política.

Fuentes cercanas al oficialismo reconocen que el vínculo entre el Presidente y la vicepresidenta es casi nulo, y que el entorno libertario busca por todos los medios limitar su protagonismo.

En ese contexto, el tuit sobre “presidentes presos” puede leerse como una jugada política con múltiples destinatarios: una crítica regional, un respaldo implícito a otros mandatarios condenados, o una advertencia hacia el futuro político argentino.