El Congreso se prepara: la oposición va por los vetos de Milei
Milei vetó tres leyes clave y la oposición le sale al cruce: emergencia pediátrica, universidades y ATN, en una semana que promete alta tensión.Legislativas12 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Todo listo para un nuevo round en el Congreso. La oposición en Diputados convocó a una sesión especial para el miércoles 17 de septiembre con un objetivo concreto: intentar voltear dos de los vetos más polémicos del gobierno de Javier Milei.
En la lista figuran la ley de emergencia pediátrica, clave para el Hospital Garrahan, y el aumento del financiamiento universitario, que busca actualizar los gastos por inflación y reabrir paritarias.
Pero eso no es todo. Hay sectores que presionan para sumar otros temas calientes al temario: desde interpelaciones a funcionarios por escándalos hasta la modificación del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Nadie quiere quedarse afuera de la ofensiva.
Los vetos que encendieron la mecha
El presidente Javier Milei firmó tres vetos consecutivos en una semana crítica, justo después de perder en la Provincia de Buenos Aires y con la campaña electoral rumbo al 26 de octubre en plena ebullición.
Las leyes vetadas fueron:
- La de emergencia pediátrica, que buscaba reforzar el sistema de salud infantil y recomponer salarios médicos.
El financiamiento universitario, exigido por rectores y docentes de todo el país.
- La norma que ordenaba la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores.
- La jugada no pasó inadvertida: en Diputados, la oposición activó su maquinaria y ahora va por todo para revertir las decisiones del Ejecutivo.
¿Hay votos para revertir?
Para que un veto sea rechazado, se necesitan dos tercios en ambas cámaras. En Diputados, eso significa reunir 172 votos de 257.
No es imposible. La semana pasada, la oposición logró revertir el veto a la ley de emergencia en discapacidad con ese número exacto. Sin embargo, perdió en el caso del aumento jubilatorio, mostrando que los votos están, pero no siempre firmes.
La clave sigue siendo el bloque de diputados que responde a gobernadores, muchos de los cuales están furiosos por el manejo discrecional de fondos nacionales.
Interpelaciones y escándalos: más presión para el oficialismo
Además de los vetos, la oposición buscará emplazar a comisiones para que avancen los pedidos de interpelación a Karina Milei y Mario Lugones.
La hermana del Presidente, que ocupa la Secretaría General de la Presidencia, está en la mira por su rol en decisiones clave del Ejecutivo. Lugones, ministro de Salud, enfrenta críticas por la crisis del fentanilo adulterado y las muertes vinculadas a drogas contaminadas.
También se reflotarán las sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las denuncias por estafas con criptomonedas.
¿Una o dos sesiones?
Aunque la convocatoria está firme para el 17, algunos bloques opositores consideran dividir la ofensiva en dos sesiones distintas: una esta semana y otra el martes 24 de septiembre, justo antes del posible tratamiento del veto a los ATN, previsto para el día 25.
La estrategia es simple: mantener el tema en agenda, aumentar la presión pública y evitar que el oficialismo maniobre en el entretiempo.
El Presupuesto 2026, la carta del Gobierno
En medio de este frente tormentoso, el Gobierno prepara su contraataque. El lunes 15 de septiembre, Javier Milei hablará en cadena nacional para presentar el proyecto de Presupuesto 2026.
Pero en los pasillos del Congreso ya se rumorea que el foco real estará en el anuncio de una reforma laboral y tributaria. Más que números, será una movida política para recuperar la iniciativa. Desde los bloques provinciales lo minimizan: “Es para tapar la derrota electoral. No va a cambiar nada”, dicen sin vueltas.
El Congreso, campo de batalla electoral
Con todo, la escena está servida: Congreso al rojo vivo, una oposición envalentonada y un Gobierno que apuesta a resistir con anuncios y cadenas nacionales.
La próxima semana será clave para definir si Milei mantiene su control sobre el tablero legislativo o si la oposición logra asestarle un golpe político a pocas semanas de las elecciones.
Inteligencia Artificial: Diputados inicia el debate para un marco normativo en Argentina
Los proyectos buscan establecer valores y principios para el uso responsable de la IA, con protección de derechos y acceso equitativo a sus avances.
Abad: "La educación pública de calidad no es un gasto, es una inversión"
El senador nacional por la UCR, Maxi Abad, criticó al presidente Milei por vetar la Ley de Financiamiento Universitario.
Karina Milei, citada por Diputados por el escándalo $LIBRA
El escándalo por el criptoactivo $LIBRA sacude al Gobierno: Karina Milei fue citada al Congreso y podría ser interrogada en la Casa Rosada. Todos los detalles.
Denuncias de sobornos y fentanilo contaminado: diputados reclaman auditoría urgente
Diputados de distintos espacios elevaron un escrito para que se audite el funcionamiento de la ANDIS y los procesos de control sanitario, tras los casos de fentanilo contaminado y las denuncias de sobornos.
El respaldo de Kicillof a maestros y universidades tras el veto de Milei
En el Día del Maestro y tras el veto universitario de Milei, el gobernador bonaerense respalda a docentes y estudiantes y llama a defender la educación pública.
Entrevista GLP. “La gestión de Franco Flexas está desgastada”: el veredicto implacable de las urnas en General Viamonte
El intendente sufrió una derrota electoral contundente, reflejo del descontento vecinal. Lo acusan de ignorar problemáticas en el área de educación, de no generar oportunidades para combatir la falta de empleo y de no haber construido ni una vivienda desde que asumió, pese al déficit habitacional.
Encuesta: ¿Qué opinan los argentinos sobre la situación actual?
La encuesta D’Alessio IROL muestra un aumento de la desconfianza en Milei y la economía. ¿Qué opinan los argentinos sobre la situación actual?