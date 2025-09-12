El presidente Javier Milei confirmó el veto a la ley de distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), sancionada por el Congreso y que establecía el reparto automático de esos fondos entre las provincias. La medida, resistida desde el inicio por la Casa Rosada, quedó oficializada con la publicación del decreto en el Boletín Oficial durante la madrugada.

Rechazo al proyecto aprobado en el Congreso

La norma había contado con el respaldo de los bloques opositores, que impulsaron su aprobación tanto en Diputados como en el Senado. El Gobierno, en cambio, advirtió en reiteradas oportunidades que la iniciativa ponía en riesgo el equilibrio fiscal de la administración nacional. Ahora, el decreto firmado por el Presidente fue girado a la Cámara Alta, que podrá insistir con la norma si reúne los dos tercios de los votos.

Los ATN y el reclamo de los gobernadores

Los Aportes del Tesoro Nacional son fondos que se retienen antes de la distribución de la coparticipación federal de impuestos. Los administra el Poder Ejecutivo para asistir a las provincias frente a emergencias o desequilibrios financieros. Los gobernadores sostienen que la Nación retiene estos recursos de forma indebida y reclamaron una ley que garantice criterios claros para su reparto.

Un veto en medio del diálogo con las provincias

La decisión del Presidente se dio en paralelo a la convocatoria al diálogo con los mandatarios provinciales, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores calificaron como contradictoria esta postura, dado que el veto se conoció al mismo tiempo que se intentaba recomponer la relación política.

En ese marco, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, había expresado que su misión era tender puentes y generar canales de diálogo con las provincias. El veto, sin embargo, representa un obstáculo para ese objetivo.

Los fundamentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, Milei defendió la discrecionalidad en el uso de los ATN. “La posibilidad de asignar discrecionalmente los recursos del Fondo no responde a un diseño legislativo caprichoso e injustificado sino a una necesidad estructural del federalismo argentino, que requiere contar con mecanismos de auxilio excepcionales y ágiles dotados de la necesaria flexibilidad”, señala el texto.

El documento cuestiona además el proyecto votado en el Congreso: “El proyecto sancionado pretende reconducir tales recursos hacia un esquema de distribución automática conforme a los coeficientes de coparticipación general, lo cual altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de ATN y priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.

Negociaciones en la mesa federal

Mientras tanto, el Gobierno retomó las conversaciones con los mandatarios en la llamada mesa federal, un espacio destinado a debatir reformas laboral y tributaria. En los últimos encuentros participaron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes mantienen una alianza con el oficialismo en vistas a las próximas elecciones.

El Presidente encomendó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el rol de encabezar las negociaciones, debido a su relación con los gobernadores. Desde la Casa Rosada consideran que resolver la disputa por los fondos provinciales es clave para poder avanzar con las reformas que busca implementar el Gobierno nacional.