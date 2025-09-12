Veto de Milei a la ley de ATN: ahora el Senado deberá decidir si insiste con la norma
La Casa Rosada bloqueó la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional y giró el decreto al Senado, en medio de tensiones con las provincias.Política12 de septiembre de 2025Andrés Montero
El presidente Javier Milei confirmó el veto a la ley de distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), sancionada por el Congreso y que establecía el reparto automático de esos fondos entre las provincias. La medida, resistida desde el inicio por la Casa Rosada, quedó oficializada con la publicación del decreto en el Boletín Oficial durante la madrugada.
Rechazo al proyecto aprobado en el Congreso
La norma había contado con el respaldo de los bloques opositores, que impulsaron su aprobación tanto en Diputados como en el Senado. El Gobierno, en cambio, advirtió en reiteradas oportunidades que la iniciativa ponía en riesgo el equilibrio fiscal de la administración nacional. Ahora, el decreto firmado por el Presidente fue girado a la Cámara Alta, que podrá insistir con la norma si reúne los dos tercios de los votos.
Los ATN y el reclamo de los gobernadores
Los Aportes del Tesoro Nacional son fondos que se retienen antes de la distribución de la coparticipación federal de impuestos. Los administra el Poder Ejecutivo para asistir a las provincias frente a emergencias o desequilibrios financieros. Los gobernadores sostienen que la Nación retiene estos recursos de forma indebida y reclamaron una ley que garantice criterios claros para su reparto.
Un veto en medio del diálogo con las provincias
La decisión del Presidente se dio en paralelo a la convocatoria al diálogo con los mandatarios provinciales, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores calificaron como contradictoria esta postura, dado que el veto se conoció al mismo tiempo que se intentaba recomponer la relación política.
En ese marco, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, había expresado que su misión era tender puentes y generar canales de diálogo con las provincias. El veto, sin embargo, representa un obstáculo para ese objetivo.
Los fundamentos del Gobierno
En los considerandos del decreto, Milei defendió la discrecionalidad en el uso de los ATN. “La posibilidad de asignar discrecionalmente los recursos del Fondo no responde a un diseño legislativo caprichoso e injustificado sino a una necesidad estructural del federalismo argentino, que requiere contar con mecanismos de auxilio excepcionales y ágiles dotados de la necesaria flexibilidad”, señala el texto.
El documento cuestiona además el proyecto votado en el Congreso: “El proyecto sancionado pretende reconducir tales recursos hacia un esquema de distribución automática conforme a los coeficientes de coparticipación general, lo cual altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de ATN y priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.
Negociaciones en la mesa federal
Mientras tanto, el Gobierno retomó las conversaciones con los mandatarios en la llamada mesa federal, un espacio destinado a debatir reformas laboral y tributaria. En los últimos encuentros participaron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes mantienen una alianza con el oficialismo en vistas a las próximas elecciones.
El Presidente encomendó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el rol de encabezar las negociaciones, debido a su relación con los gobernadores. Desde la Casa Rosada consideran que resolver la disputa por los fondos provinciales es clave para poder avanzar con las reformas que busca implementar el Gobierno nacional.
Villarruel agitó la política con un tuit tras fallo a Bolsonaro
La vicepresidenta se metió de lleno en el debate tras la condena a Bolsonaro y lanzó un mensaje que encendió la política argentina. Todos los detalles.
Kicillof, los intendentes y la hoja de ruta hacia las elecciones nacionales
El gobernador sale a reforzar el mapa bonaerense tras el triunfo del 7-S: recorridas, actos con Jorge Taiana y la maquinaria municipal lista para octubre.
Transporte público en Buenos Aires: el gobierno autoriza renovar hasta la mitad de las flotas
La provincia de Buenos Aires actualiza las reglas para renovar flotas de transporte público; el leasing emerge como herramienta clave frente a la crisis económica y financiera.
Magario a Milei: "Seguís ejerciendo la crueldad con los discapacitados y destrozando a la educación pública"
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, hizo un fuerte descargo contra Javier Milei. Le cuestionó los vetos y la situación financiera del país.
El respaldo de Kicillof a maestros y universidades tras el veto de Milei
En el Día del Maestro y tras el veto universitario de Milei, el gobernador bonaerense respalda a docentes y estudiantes y llama a defender la educación pública.
Entrevista GLP. “La gestión de Franco Flexas está desgastada”: el veredicto implacable de las urnas en General Viamonte
El intendente sufrió una derrota electoral contundente, reflejo del descontento vecinal. Lo acusan de ignorar problemáticas en el área de educación, de no generar oportunidades para combatir la falta de empleo y de no haber construido ni una vivienda desde que asumió, pese al déficit habitacional.
Encuesta: ¿Qué opinan los argentinos sobre la situación actual?
La encuesta D’Alessio IROL muestra un aumento de la desconfianza en Milei y la economía. ¿Qué opinan los argentinos sobre la situación actual?