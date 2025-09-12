Cerimedo confirmó que Spagnuolo le habló de coimas y corrupción

Cuando ya no quedaba casi nadie en Comodoro Py, este jueves por la noche apareció una figura clave para el expediente que sacude al oficialismo: Fernando Cerimedo, el fundador de La Derecha Diario y exasesor del gobierno de Javier Milei. Bajo juramento, el consultor declaró ante el fiscal Franco Picardi que Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), le había hablado directamente de hechos de corrupción y un esquema de coimas en el marco de la compra de medicamentos.

El testimonio se alinea con el contenido de los audios filtrados que motivaron la causa judicial: en ellos, Spagnuolo describe una red de sobornos que involucraría a la droguería Suizo Argentina, y apunta alto: los nombres de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem figuran como supuestos destinatarios de fondos ilegales que rondarían entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.

Un testimonio que encaja con los audios

Cerimedo relató que Spagnuolo le fue revelando la situación "en cuotas" a lo largo de 2024. Según declaró, el exfuncionario le contaba los manejos internos de Andis y los vínculos con Casa Rosada. Aunque negó haber grabado los audios, confirmó que las expresiones de Spagnuolo en las grabaciones coincidían palabra por palabra con lo que él mismo le había contado en confianza.

En una entrevista en Radio Con Vos, el consultor también negó ser el responsable de filtrar los audios y explicó que ya no tenía vínculo con Spagnuolo, tras un conflicto relacionado con su esposa, Natalia Basil, quien fue directora en Andis. A pesar del distanciamiento, su testimonio ahora cobra fuerza porque valida, desde otro ángulo, lo que los audios denuncian.

Un celular vacío y una huida en Nordelta

Mientras tanto, el expediente sigue sumando episodios que parecen sacados de una serie policial. Uno de los empresarios involucrados, Jonathan Kovalivker, apareció en la fiscalía días después del allanamiento en su casa en Nordelta y entregó un celular que, al ser analizado por peritos, estaba reseteado de fábrica. Sin rastro alguno de información útil.

Ese mismo día, Kovalivker había huido en un Audi S3 cuando llegaba la Policía de la Ciudad. En su vivienda quedaron su esposa, su hijo y tres cajas de seguridad. En una de ellas había 50.000 dólares, mientras que en otra se encontraron billetes sueltos y bandas elásticas, como si hubiera sido vaciada apuradamente.

El procedimiento fue tan turbio que incluso el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, fue procesado por obstaculizar los allanamientos. A su hermano, Emmanuel Kovalivker, lo encontraron arriba de un auto con 266.000 dólares y 7 millones de pesos.

Los audios, una bomba política

Los audios filtrados por el canal Carnaval Stream no solo apuntan a sobornos, sino también a internas dentro del Gobierno. Spagnuolo describe cómo Suizo Argentina empezó a ganar contratos de forma acelerada —con un crecimiento del 2600% en licitaciones—, lo que generó enojo en otros empresarios del sector. En las grabaciones, también menciona a otro exfuncionario, Daniel Garbellini, como el encargado de manejar “la caja” del área.

La defensa de los Kovalivker busca anular toda la investigación, alegando que los audios fueron obtenidos de forma ilegal y violan la privacidad de Spagnuolo. El propio exfuncionario sospecha que Cerimedo fue quien lo grabó, aunque este lo niega de manera tajante.

Un silencio que duró demasiado

Lo más llamativo fue el silencio oficial durante los primeros días del escándalo. Recién cuando la presión mediática creció, Javier Milei compartió en X un comunicado de Suizo Argentina defendiendo a la empresa. La firma, que habría financiado parte de la campaña presidencial, intentó mostrarse cooperativa, aunque sus acciones dicen lo contrario.

En un segundo allanamiento, el área de sistemas se negó a entregar los correos corporativos. La Policía estuvo más de 15 horas intentando acceder al material, y finalmente debió llevarse los servidores por la fuerza.

Bajo secreto de sumario y con más interrogantes

La causa, por ahora bajo secreto de sumario hasta el miércoles próximo, sigue sumando capítulos. El fiscal Picardi cuenta con audios y ahora también testimonios clave, como el de Cerimedo, que refuerzan la hipótesis de un circuito de sobornos instalado entre el Estado y proveedores privados.

Mientras tanto, en un expediente paralelo a cargo del fiscal Carlos Stornelli, declararon los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes entregaron parte del material que circuló en redes y medios. Rial y Federico fueron los que inicialmente difundieron los audios que ahora el Poder Judicial toma como base para una investigación que golpea de lleno a la estructura del Gobierno nacional.