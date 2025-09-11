Milei no irá al Congreso: presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional
Con tensión al rojo vivo, Javier Milei lanzará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y esquiva al Congreso tras la derrota electoral. Todos los detalles.Política11 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Javier Milei decidió no asistir al Congreso para la presentación del Presupuesto 2026. En cambio, el Presidente hablará el próximo lunes a las 17 horas por cadena nacional, desde la Casa Rosada. La decisión llega en un momento de máxima tensión con el Poder Legislativo, tras múltiples vetos a leyes aprobadas y una reciente derrota electoral que encendió las alarmas en el oficialismo.
La Casa Rosada confirmó que el mensaje será grabado ese mismo día y que el mandatario no concurrirá al recinto, como sí lo hizo el año anterior. En el entorno presidencial aseguran que no hay "clima político" para una exposición directa ante los legisladores.
El “déficit cero” y un mensaje directo a los gobernadores
El eje central del nuevo Presupuesto será, una vez más, el "déficit cero", una bandera que Milei no piensa soltar. En línea con su estrategia fiscal, se espera un discurso fuerte hacia las provincias, sobre todo luego del enfrentamiento por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuya redistribución ya fue vetada por el Ejecutivo.
"Primero vamos a vetar y después nos vamos a sentar a negociar", aseguró a este medio un colaborador directo del Presidente, revelando el enfoque duro con el que el Gobierno enfrenta a los mandatarios provinciales.
En Casa Rosada admiten que existe un “plan B” para los gobernadores, aunque no se conocen los detalles. "Algo se les va a otorgar", reconocieron con cautela.
Veto tras veto: Milei se planta ante el Congreso
La relación entre el Ejecutivo y el Congreso atraviesa uno de sus momentos más críticos. En las últimas semanas, Milei vetó la ley de emergencia pediátrica (Garrahan) y la de financiamiento universitario. Ahora, va por el rechazo a los cambios en los ATN, lo que elevó la tensión con los 24 distritos del país.
El acto de evitar el Congreso para la presentación del Presupuesto es leído por muchos como un nuevo gesto de desaprobación hacia los legisladores, reforzando el perfil confrontativo del Presidente.
Viaje a Paraguay y relanzamiento político tras la derrota
Aunque inicialmente suspendió su agenda internacional, Milei retomará sus viajes el martes rumbo a Paraguay. Allí participará de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en el Hotel Sheraton de Asunción, el 15 y 16 de septiembre, y mantendrá una bilateral con el presidente local, Santiago Peña.
Mientras tanto, en Buenos Aires, el Gobierno intenta reorganizar su frente interno. Se amplió la mesa política bonaerense y se restituyó el rango ministerial a Interior, designando a Lisandro Catalán como nuevo ministro, un gesto que responde al reclamo de varios gobernadores.
Catalán al Ministerio del Interior: ¿cambio real o maquillaje político?
El miércoles pasado, Lisandro Catalán fue formalmente nombrado como ministro del Interior. La decisión buscó calmar las aguas con los mandatarios provinciales, quienes desde hace meses exigían mayor interlocución política.
Sin embargo, fuentes de Balcarce 50 reconocen que el nombramiento no garantiza nada. La verdadera prueba de fuego será el tratamiento del Presupuesto en el Congreso, donde Milei deberá buscar apoyos sin ceder en su promesa de austeridad extrema.
