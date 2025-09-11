Encuesta: ¿Qué opinan los argentinos sobre la situación actual?

El Monitor de Humor Social y Político realizado por D’Alessio IROL y Berensztein muestra una tendencia clara: la mayoría de los argentinos perciben que la situación económica sigue empeorando. Un 59% de los encuestados considera que la economía está peor que el año pasado, mientras que solo un 40% opina que está mejor. Esta evaluación negativa se acentúa especialmente entre los votantes de Unión por la Patria (UP), quienes incrementaron su desconfianza respecto al mes anterior, alcanzando el 97% de opiniones negativas.

Expectativas pesimistas para el futuro económico

El pesimismo también se extiende a las expectativas para el futuro cercano. Un 57% de los encuestados cree que la economía estará peor dentro de un año, mientras que solo un 40% tiene esperanza de una mejora. Esta cifra refleja un aumento de 8 puntos en la visión negativa de los votantes de La Libertad Avanza (LLA), quienes también empiezan a dudar del rumbo económico del país.

El gobierno de Javier Milei: aprobación en caída

Septiembre marca un nuevo punto bajo para la aprobación del gobierno de Javier Milei. Según la encuesta, un 57% de los argentinos evalúa negativamente su gestión, un aumento de 2 puntos con respecto al mes anterior. La imagen positiva del presidente sigue en descenso, con solo un 42% de aprobación, lo que representa una caída de 1 punto desde agosto. La polarización también se refleja en las respuestas: mientras que el 72% de los votantes de LLA sigue apoyando al presidente, entre los seguidores de UP, la desaprobación alcanza niveles récord (98%).

Inseguridad y corrupción: las principales preocupaciones de los argentinos

El tema de la inseguridad comparte el primer lugar de preocupaciones con la situación económica, con un 66% de los encuestados manifestando gran preocupación. Sin embargo, la corrupción en el gobierno de Milei también ha escalado posiciones. Tras las recientes sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un 55% de los consultados citan la corrupción como una de las principales inquietudes. Esto refleja un cambio en la percepción pública, que ya no solo señala la corrupción pasada de gobiernos anteriores, sino también la del actual.

¿Cómo perciben los argentinos a los principales líderes?

En cuanto a la imagen de los líderes políticos, Patricia Bullrich lidera el ranking con un 42% de valoración positiva, seguida de Guillermo Francos con 40%. Javier Milei, en tanto, se ubica en el tercer lugar, con un 39% de valoración positiva, un número que sigue en caída. Mientras tanto, figuras del kirchnerismo como Cristina Kirchner y Axel Kicillof mantienen una evaluación moderada, con un 28% y 36% de valoración positiva, respectivamente.

El gobierno de Javier Milei también se encuentra bajo análisis por sus decisiones legislativas. El veto a leyes clave, como las de emergencia en discapacidad y jubilaciones, generó debate. Un 44% de los consultados considera que el veto fue una medida para evitar el aumento del gasto público, mientras que un 25% opina que se trató de una decisión política o electoral. Un 20% cree que la motivación fue más oscura: corrupción o insensibilidad ante los problemas sociales.