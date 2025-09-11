Tras el revés electoral, Adorni insiste en el ajuste y descalifica al Congreso
Mientras Javier Milei mantiene firme el ajuste, el vocero calificó de “desastres” las normas aprobadas por el Congreso y descartó modificar el rumbo tras la caída electoral.Política11 de septiembre de 2025Andrés Montero
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a los vetos firmados por Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. En conferencia de prensa, sostuvo que “el rumbo económico y el equilibrio fiscal no se van a alterar” y lanzó: “No vamos a entrar en el juego populista en busca de un voto más”.
Las declaraciones se dan en un momento de fuerte tensión política para el oficialismo, luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza cayó frente al kirchnerismo por 13 puntos.
Derrota y justificación
Lejos de reconocer un golpe político, Adorni definió el revés como “un error político” y sostuvo que cada veto presidencial tiene su explicación. “Nosotros no cambiamos el norte por una elección, no lo vamos a hacer nunca. Podemos reconocer cada uno de los errores y corregirlos, pero el rumbo no se modifica”, afirmó.
El vocero aseguró que las normas aprobadas por el Congreso fueron bloqueadas “por temas presupuestarios”, por “delirios populistas” y porque “van en contra de lo que pretende la propia ley”.
Ajuste contra universidades y pediatría
Respecto al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, Adorni fue categórico: “No vamos a entrar en el juego populista. No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección”.
La postura del Gobierno contrasta con la presión de legisladores y gobernadores que exigen mayor inversión en áreas sensibles como la salud y la educación, en un contexto de crisis social.
La polémica por la discapacidad
Otro de los puntos conflictivos fue la ley de emergencia en discapacidad, que había sido vetada por Milei pero luego fue convertida en ley tras el rechazo del Congreso. Sobre esto, Adorni sostuvo que la administración libertaria “no se va a correr del equilibrio fiscal” y advirtió que deberán analizar “de dónde se sacan” los US$5000 millones que demandará implementar la medida.
Con estas declaraciones, el Gobierno ratifica su decisión de sostener el ajuste económico, incluso frente a la presión política y a la derrota electoral.
