Milei vetó la Ley Pediátrica y el Garrahan lanzó un paro nacional

El conflicto se intensifica: tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un paro nacional de 24 horas desde este viernes a las 7 de la mañana, con atención garantizada en guardias, internaciones y cirugías programadas. Además, convocaron a una movilización a Plaza de Mayo y un ruidazo nacional a las 20:00 horas, en defensa de la salud pública y las infancias.

El epicentro del conflicto es el veto del presidente Javier Milei a una ley que había sido aprobada con amplio consenso en ambas cámaras del Congreso. La Ley de Emergencia Pediátrica contemplaba asignación de fondos especiales para insumos médicos, equipamiento hospitalario y recomposición salarial del personal pediátrico.

Norma Lezama, delegada de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), fue contundente: “No vamos a dar un paso atrás en la defensa de este hospital, de la salud en general y de las infancias a las que este gobierno odia, maltrata y está dispuesto a pasar por encima”.

Cronograma de protestas: asamblea, ruidazo y marcha a Plaza de Mayo

Viernes 12 de septiembre

7:00 hs: Inicio del paro con servicios mínimos.

13:00 hs: Asamblea general en el Garrahan.

17:00 hs: Marcha hacia Plaza de Mayo.

20:00 hs: Ruidazo nacional, con participación abierta en balcones, calles y espacios públicos.

Sábado 13 de septiembre

Paro SADOFE de 7 a 14 hs, incluyendo el turno noche.

Lunes 15 de septiembre

15:30 hs: Conferencia de prensa conjunta frente al Congreso, con representantes del sector salud y universidades nacionales.

Reclamo conjunto con universidades: un frente amplio contra el ajuste

El plan de lucha del Garrahan no está aislado. Las medidas fueron coordinadas con trabajadores y estudiantes de universidades públicas, que también fueron afectados por el veto presidencial a una ley que actualizaba los fondos estatales para el sector educativo.

Alejandro Lipcovich, delegado de ATE-Garrahan, lo explicó así: “Esta es la primera acción de una serie que va a culminar rodeando el Congreso. Exigimos un salvataje urgente para el hospital y el sistema educativo”.

Denuncias por falta de insumos y éxodo de profesionales

Desde el personal del hospital advierten que la situación interna es crítica.

Lezama denunció: “Los profesionales se van, los insumos faltan… Es una situación angustiante y desesperante. No se puede sostener así un hospital de referencia nacional”.

Un veto que encendió la mecha en el sistema de salud

El rechazo del Gobierno a la Ley de Emergencia Pediátrica desató una ola de indignación, no solo en el ámbito sanitario, sino también en la sociedad civil. Las declaraciones de Milei, centradas en el equilibrio fiscal, son vistas por los manifestantes como una excusa para ajustar áreas esenciales como la salud y la educación.

Lipcovich fue más allá: “Este veto es el reflejo de un gobierno que se está hundiendo. La motosierra no tiene legitimidad cuando va contra los pibes, los hospitales y las universidades”.

Posibles medidas futuras

Los gremios anticiparon que, de no obtener respuestas, las protestas se profundizarán. Desde APYT y ATE no descartan nuevas huelgas, paros prolongados y una eventual huelga nacional si el Ejecutivo no revierte su decisión.

La salud pediátrica se convirtió en un símbolo de resistencia frente al ajuste. El Garrahan, una institución emblema, encabeza una batalla que promete escalar en las próximas semanas.