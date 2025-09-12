"El objetivo central fue compartir diagnósticos y experiencias de los distintos municipios", dijo Alak
El intendente de La Plata, Julio Alak, participó del encuentro convocado por el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad.Municipales12 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de La Plata, Julio Alak, participó junto al ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque y la diputada Victoria Tolosa Paz, del encuentro convocado por el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad.
Alak contó en sus redes que "El objetivo central fue compartir diagnósticos y experiencias de los distintos municipios, articular estrategias conjuntas y poner en funcionamiento la herramienta de registro de suspensiones de Pensiones No Contributivas, clave para contar con información precisa y fortalecer la defensa de derechos vulnerados".
El alcalde platenses consideró que "La articulación provincial con los equipos municipales es fundamental para garantizar una mirada integral de la problemática y avanzar en una estrategia representativa y comprometida con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad".
Ishii: "No puedo callarme frente a este veto presidencial"
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, criticó al presidente por vetar la Ley de Financiamiento Universitario. "La educación no es un gasto, es la única llave que abre puertas al crecimiento y a la esperanza", dijo.
Chacabuco: Golía anunció un decreto de incentivo productivo y repasó obras escolares
La gestión municipal busca fortalecer la producción local con beneficios fiscales y acompañar el desarrollo de la infraestructura escolar en la ciudad.
Mancini recibió al CIAS y destacó el valor del diálogo político en Suipacha
El intendente Juan Luis Mancini encabezó la visita de referentes del CIAS, mientras el municipio avanzó con la entrega de kits de huerta y con la firma de contratos de cesión para familias locales.
Mayra Mendoza: "Siguen sin escuchar a la gente"
La jefa comunal de Quilmes y diputada electa por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza, dijo que el presidente Milei no escuchó el mensaje de las urnas.
Entrevista GLP. “La gestión de Franco Flexas está desgastada”: el veredicto implacable de las urnas en General Viamonte
El intendente sufrió una derrota electoral contundente, reflejo del descontento vecinal. Lo acusan de ignorar problemáticas en el área de educación, de no generar oportunidades para combatir la falta de empleo y de no haber construido ni una vivienda desde que asumió, pese al déficit habitacional.
Pirelli en crisis: recorta el 50% de su plantilla en Merlo
La crisis de Pirelli en Merlo se profundiza: reducción del 50% de personal y la amenaza de tercerización. ¿Qué hay detrás de esta ola de despidos?
Encuesta: ¿Qué opinan los argentinos sobre la situación actual?
La encuesta D’Alessio IROL muestra un aumento de la desconfianza en Milei y la economía. ¿Qué opinan los argentinos sobre la situación actual?