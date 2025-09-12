"El objetivo central fue compartir diagnósticos y experiencias de los distintos municipios", dijo Alak

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó del encuentro convocado por el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad.

Municipales12 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó junto al ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque y la diputada Victoria Tolosa Paz, del encuentro convocado por el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad.

La Plata

Alak contó en sus redes que "El objetivo central fue compartir diagnósticos y experiencias de los distintos municipios, articular estrategias conjuntas y poner en funcionamiento la herramienta de registro de suspensiones de Pensiones No Contributivas, clave para contar con información precisa y fortalecer la defensa de derechos vulnerados".

Villarruel VictoriaVillarruel agitó la política con un tuit tras fallo a Bolsonaro

El alcalde platenses consideró que "La articulación provincial con los equipos municipales es fundamental para garantizar una mirada integral de la problemática y avanzar en una estrategia representativa y comprometida con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad".

Tras el triunfo de Fuerza Patria en Provincia, ¿cree que Axel Kicillof se convierte en el líder del peronismo a nivel nacional?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado