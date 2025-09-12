"El objetivo central fue compartir diagnósticos y experiencias de los distintos municipios", dijo Alak

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó junto al ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque y la diputada Victoria Tolosa Paz, del encuentro convocado por el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad.

Alak contó en sus redes que "El objetivo central fue compartir diagnósticos y experiencias de los distintos municipios, articular estrategias conjuntas y poner en funcionamiento la herramienta de registro de suspensiones de Pensiones No Contributivas, clave para contar con información precisa y fortalecer la defensa de derechos vulnerados".

El alcalde platenses consideró que "La articulación provincial con los equipos municipales es fundamental para garantizar una mirada integral de la problemática y avanzar en una estrategia representativa y comprometida con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad".