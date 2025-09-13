Octubre aumentan subte y colectivos en CABA y PBA

Desde el 1° de octubre de 2025, los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentarán un nuevo ajuste en el transporte público. El incremento, que ronda el 3,9%, responde al mecanismo de actualización automática que combina la inflación de agosto, que fue del 1,9% según el Indec, más un adicional del 2%.

La suba impactará en el subte, Premetro y en las líneas de colectivos locales y suburbanos bajo gestión de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. En cambio, las denominadas “líneas nacionales” —que cruzan entre CABA y PBA y dependen del gobierno nacional— mantendrán sus precios congelados, al menos por ahora.

Colectivos porteños: el nuevo cuadro tarifario

Las 31 líneas locales de CABA aplicarán el aumento desde el primer día del mes. El boleto mínimo quedará en $546,64, con los siguientes valores según distancia:

Hasta 3 km: $546,64

De 3 a 6 km: $608,97

De 6 a 12 km: $655,88

De 12 a 27 km: $702,85

Entre estas líneas están la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Subte y Premetro: los nuevos valores

En paralelo, la tarifa del subte, operado por SBASE, se incrementará también un 3,9%. Los precios varían según la cantidad de viajes mensuales y si la tarjeta SUBE está registrada o no.

Hasta 20 viajes: $1.112,77 (SUBE registrada) / $1.769,22 (no registrada)

De 21 a 30 viajes: $890,21 / $1.415,37

De 31 a 40 viajes: $778,94 / $1.238,54

Más de 41 viajes: $667,66 / $1.061,58

El Premetro pasará a costar $389,46 con SUBE registrada y $619,26 sin registrar. Según datos oficiales, este esquema busca incentivar el registro de la tarjeta y ya acumula cerca de un 45% de aumento en 2025.

Colectivos en Provincia: tarifas suburbanas

En el conurbano, los colectivos bajo jurisdicción de la Provincia también aumentarán un 3,9%. Los valores desde octubre serán:

Hasta 3 km: $549,89 (SUBE registrada) / $874,31 (no registrada)

De 3 a 6 km: $612,60 / $972,01

De 6 a 12 km: $659,77 / $1.049,18

De 12 a 27 km: $706,98 / $1.198,68

Colectivos nacionales: tarifas congeladas

En contraste, las líneas nacionales —muchas de las más utilizadas en el AMBA— mantendrán su tarifa mínima en $451,01 durante septiembre, tras la última suba del 7% en julio.



Entre ellas están las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

De esta forma, mientras CABA y PBA aplican aumentos automáticos atados a la inflación, los colectivos de administración nacional permanecen sin cambios, lo que genera un esquema tarifario desigual dentro del mismo AMBA.