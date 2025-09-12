Transporte público en Buenos Aires: el gobierno autoriza renovar hasta la mitad de las flotas

La provincia de Buenos Aires actualiza las reglas para renovar flotas de transporte público; el leasing emerge como herramienta clave frente a la crisis económica y financiera.

Política12 de septiembre de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana
Transporte público en Provincia
Transporte público en Provincia

La Subsecretaría de Transporte Terrestre de la provincia de Buenos Aires publicó este viernes la Resolución Nº 2/2025, que modifica el cupo máximo de unidades vehiculares que las empresas prestadoras de transporte público de pasajeros pueden incorporar mediante contratos de leasing.

La medida responde a la creciente dificultad del sector para renovar sus flotas en un contexto de inflación elevada, restricciones crediticias y alza en el valor de los vehículos. Apunta al transporte público terrestre de pasajeros, incluyendo líneas urbanas, de media y larga distancia.

El nuevo marco permite que las empresas incorporen hasta el 50% de su Parque Móvil Mínimo, Único y Obligatorio (PMMUO) mediante leasing, una suba significativa respecto al límite anterior. Además, si el PMMUO no alcanza la proporción exacta del 50%, se autoriza sumar una unidad adicional para garantizar la operatividad de los servicios.

Osvaldo DinapoliEntrevista GLP. El ocaso político de Osvaldo Dinapoli en General Belgrano: "Hay muchos reclamos y un gobierno desgastado"

Leasing: la herramienta que gana protagonismo

El contrato de leasing, regulado por la Ley Nacional Nº 25.248 y el Código Civil y Comercial, permite a las empresas usar vehículos con opción de compra, evitando erogaciones de capital inicial significativas. Esta modalidad se presenta como una alternativa flexible frente a la crisis económica, especialmente útil para renovar unidades cercanas al vencimiento de su año-modelo o fuera de los márgenes de antigüedad permitidos.

La medida también establece que las nuevas unidades no podrán superar los 10 años de antigüedad, garantizando cierta modernización de las flotas. Esta actualización reemplaza a la Resolución Nº 407/2015, ajustando la normativa a la realidad económica y técnica actual.

Transporte Desregulado

Impacto en las empresas y organismos del sector

El cambio fue solicitado formalmente por empresas como Transporte El Águila de Junín S.R.L. y Platabus S.A., así como por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), que reclamaron mayores facilidades para mantener la calidad y continuidad del servicio.

Fuentes de la Subsecretaría señalaron que la ampliación del cupo busca asegurar eficiencia, seguridad y confort a los usuarios, mientras que la inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor sigue siendo obligatoria para validar la tenencia legal de los vehículos incorporados mediante leasing.

Franco Flexas, intendente de General Viamonte.Entrevista GLP. “La gestión de Franco Flexas está desgastada”: el veredicto implacable de las urnas en General Viamonte

Una medida estratégica ante la crisis económica

El contexto económico nacional —caracterizado por inflación acelerada, inestabilidad cambiaria y restricciones al crédito— hace que la renovación de flotas sea un desafío creciente para el sector de transporte público. El gobierno bonaerense de Axel Kicillof busca equilibrar la continuidad del servicio con la viabilidad financiera de las empresas, y el leasing aparece como la alternativa más viable.

La resolución refuerza la idea de que la modernización del parque automotor no depende solo de inversiones directas, sino también de mecanismos financieros que permitan sortear las dificultades del mercado y garantizar que los pasajeros sigan teniendo acceso a un servicio seguro y eficiente.

Tras el triunfo de Fuerza Patria en Provincia, ¿cree que Axel Kicillof se convierte en el líder del peronismo a nivel nacional?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado