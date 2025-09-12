Transporte público en Buenos Aires: el gobierno autoriza renovar hasta la mitad de las flotas
La provincia de Buenos Aires actualiza las reglas para renovar flotas de transporte público; el leasing emerge como herramienta clave frente a la crisis económica y financiera.Política12 de septiembre de 2025Pamela Orellana
La Subsecretaría de Transporte Terrestre de la provincia de Buenos Aires publicó este viernes la Resolución Nº 2/2025, que modifica el cupo máximo de unidades vehiculares que las empresas prestadoras de transporte público de pasajeros pueden incorporar mediante contratos de leasing.
La medida responde a la creciente dificultad del sector para renovar sus flotas en un contexto de inflación elevada, restricciones crediticias y alza en el valor de los vehículos. Apunta al transporte público terrestre de pasajeros, incluyendo líneas urbanas, de media y larga distancia.
El nuevo marco permite que las empresas incorporen hasta el 50% de su Parque Móvil Mínimo, Único y Obligatorio (PMMUO) mediante leasing, una suba significativa respecto al límite anterior. Además, si el PMMUO no alcanza la proporción exacta del 50%, se autoriza sumar una unidad adicional para garantizar la operatividad de los servicios.
Leasing: la herramienta que gana protagonismo
El contrato de leasing, regulado por la Ley Nacional Nº 25.248 y el Código Civil y Comercial, permite a las empresas usar vehículos con opción de compra, evitando erogaciones de capital inicial significativas. Esta modalidad se presenta como una alternativa flexible frente a la crisis económica, especialmente útil para renovar unidades cercanas al vencimiento de su año-modelo o fuera de los márgenes de antigüedad permitidos.
La medida también establece que las nuevas unidades no podrán superar los 10 años de antigüedad, garantizando cierta modernización de las flotas. Esta actualización reemplaza a la Resolución Nº 407/2015, ajustando la normativa a la realidad económica y técnica actual.
Impacto en las empresas y organismos del sector
El cambio fue solicitado formalmente por empresas como Transporte El Águila de Junín S.R.L. y Platabus S.A., así como por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), que reclamaron mayores facilidades para mantener la calidad y continuidad del servicio.
Fuentes de la Subsecretaría señalaron que la ampliación del cupo busca asegurar eficiencia, seguridad y confort a los usuarios, mientras que la inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor sigue siendo obligatoria para validar la tenencia legal de los vehículos incorporados mediante leasing.
Una medida estratégica ante la crisis económica
El contexto económico nacional —caracterizado por inflación acelerada, inestabilidad cambiaria y restricciones al crédito— hace que la renovación de flotas sea un desafío creciente para el sector de transporte público. El gobierno bonaerense de Axel Kicillof busca equilibrar la continuidad del servicio con la viabilidad financiera de las empresas, y el leasing aparece como la alternativa más viable.
La resolución refuerza la idea de que la modernización del parque automotor no depende solo de inversiones directas, sino también de mecanismos financieros que permitan sortear las dificultades del mercado y garantizar que los pasajeros sigan teniendo acceso a un servicio seguro y eficiente.
