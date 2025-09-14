El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, lo que abrió un nuevo capítulo en el conflicto por los recursos de las casas de altos estudios. Para revertir la decisión, diputados y senadores necesitan alcanzar los dos tercios de cada cámara, y el próximo miércoles se celebrará una sesión especial en la Cámara de Diputados con ese objetivo.

El mismo día, docentes y trabajadores universitarios, junto a empleados del Hospital Garrahan y jubilados, convocaron a una Marcha Federal para rechazar los vetos, que promete ser masiva. Durante la jornada de este viernes, se realizaron protestas en Plaza de Mayo.

Denuncia penal contra la UBA

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, anunció una denuncia penal contra la UBA por supuesta obstrucción al acceso de alumnos a la página oficial www.uba.ar. La web redirigía a un subdominio llamado https://noalveto.uba.ar en protesta por el veto presidencial.

Según el comunicado oficial, “las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios”. Además, el Ministerio exigió el cese inmediato de la maniobra y adelantó que investigará a los responsables del subdominio.

Marcha Federal confirmada

El Frente Sindical Universitario confirmó que el miércoles a las 17 se realizará la tercera Marcha Federal frente al Congreso para rechazar el veto.

Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA y dirigente de CONADU, explicó: “El poroteo que tenemos minuto a minuto está dando que puede ser para los dos lados (a favor o en contra del veto). Está todo recontrajusto. En principio, tendríamos 166 votos. Hoy por hoy es un número que no nos serviría”.

Perazzi agregó que la situación abrió un escenario de conflictividad total: “La pelea nuestra ya dejó de ser salarial. Vamos a un escenario de ‘todo o nada’ con el Gobierno”.

Los sindicatos buscan que la sesión de Diputados permita aprobar al menos la parte de la ley destinada a gastos de funcionamiento, ya que los salarios de docentes y no docentes se encuentran 40% por debajo del poder adquisitivo.

Preparación y respaldo de la comunidad universitaria

El veto no sorprendió a la comunidad universitaria. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había anticipado la posibilidad de una nueva Marcha Federal el 29 de agosto, y los rectorados advirtieron sobre la crítica situación de las universidades.

Ricardo Gelpi, rector de la UBA, sostuvo: “Estamos juntos luchando por el futuro de nuestro país. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Esta situación no es nueva, hace un año ambas cámaras del Congreso aprobaron una ley similar, que fue vetada a pesar del apoyo de la comunidad universitaria y la sociedad”.