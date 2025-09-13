El enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La acusación se basa en el uso del sitio oficial de la institución, www.uba.ar, que redirigía automáticamente al subdominio noalveto.uba.ar, donde podía leerse la consigna “NO AL VETO” sobre fondo negro, acompañada del logo de la universidad.

El motivo de la denuncia

Según explicó el Ministerio a través de un comunicado, esa maniobra impidió al alumnado acceder con normalidad a la web institucional y constituyó un “bloqueo por una página con contenido de carácter político partidario”.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias exigió “el cese inmediato de esa maniobra” y adelantó que pedirá una investigación para determinar “las responsabilidades administrativas y legales correspondientes” en torno a la creación del subdominio.

Los argumentos del Gobierno

En el texto oficial, la cartera de Pettovello subrayó que “las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa”.

Y agregó: “La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades”.

El trasfondo: el veto a la ley universitaria

El conflicto surge tras la decisión de Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en el Congreso con apoyo de la oposición. La norma buscaba garantizar recursos para el sostenimiento del sistema de educación superior en todo el país.

La reacción de la UBA fue inmediata: al ingresar a la web institucional, los usuarios se encontraron con la leyenda “NO AL VETO”, en un gesto de repudio a la medida presidencial que generó fuerte malestar en el mundo académico.

“Compromiso con la transparencia”

Finalmente, el Ministerio de Capital Humano cerró su comunicado afirmando que reafirma “su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley”.

Con la denuncia en marcha, el conflicto entre el gobierno de Milei y las universidades amenaza con escalar aún más. La Marcha Federal Universitaria, bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”, ya tiene fecha: será el miércoles 17 de septiembre en el Congreso de la Nación y en diferentes puntos del país. La fecha elegida se debe a que ese día la Cámara de Diputados tratará el veto a la ley de presupuesto universitario.