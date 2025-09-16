El Municipio de Arrecifes viene transitando días de intensa actividad, con proyectos de gran impacto productivo y eventos deportivos que reunieron a cientos de participantes y espectadores. La agenda local se vio marcada tanto por la reunión para el futuro frigorífico porcino, como por el éxito del Shimano Raleigh Rally Serie MTB y el paso del Turismo Standard Histórico por la ciudad.

Proyecto del frigorífico porcino

El intendente Fernando Bouvier encabezó una reunión estratégica junto al director nacional de Producción Porcina, Eduardo Terrado, el secretario de Producción, Néstor Cardoso, y el director de Producción, Alfredo Manzotti. En el encuentro también participaron destacados empresarios locales del rubro de la carne de cerdo: José García, Esteban Radics, Gustavo Trosset y Oscar Baratelli.

El objetivo de la reunión fue avanzar en el proyecto del frigorífico porcino, cuya licitación se abrirá próximamente. Se intercambiaron ideas sobre modelos de administración y sobre la puesta en marcha del establecimiento, que promete generar trabajo genuino, directo e indirecto, para la comunidad de Arrecifes.

Desde el Municipio destacaron que se continuará convocando a diferentes actores del sector a medida que las obras avancen, con el fin de fortalecer la iniciativa y garantizar su éxito.

Shimano Raleigh Rally Serie MTB

En paralelo, Arrecifes fue sede de una nueva fecha del campeonato Shimano Raleigh Rally Serie MTB, un evento que reunió a una gran cantidad de ciclistas que mostraron su pasión, esfuerzo y talento en los caminos rurales del distrito.

La competencia se vivió como una verdadera fiesta sobre dos ruedas, en un ambiente cargado de entusiasmo deportivo y con paisajes naturales que enmarcaron una jornada inolvidable tanto para quienes participaron como para los espectadores que acompañaron la prueba.

Turismo Standard Histórico con fin solidario

Otro de los grandes acontecimientos del fin de semana fue la llegada del XIII Gran Premio del Turismo Standard Histórico, que disputó su 6ª y 7ª fecha del campeonato anual en el Circuito “Daniel Alberti”.

El automovilismo volvió a hacer vibrar a fanáticos de todas las edades con la presencia de autos clásicos que brindaron espectáculo y nostalgia. Sin embargo, la actividad no se limitó a la pista: el evento incluyó una jornada solidaria dedicada a los chicos del Comedor “Meriendas Compartidas”, que recibieron donaciones y compartieron momentos de alegría junto a los pilotos y organizadores.

De esta manera, Arrecifes logró combinar en pocos días el impulso a la producción, la promoción del deporte y la solidaridad comunitaria, consolidando su perfil como una ciudad que avanza y se une en torno a distintas iniciativas.