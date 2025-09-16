Bouvier: “Generará trabajo genuino para la comunidad de Arrecifes”
El intendente encabezó una reunión clave con empresarios del sector porcino, mientras la ciudad fue escenario del Shimano Raleigh Rally Serie MTB y del Turismo Standard Histórico con un fin solidario.Municipales16 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Arrecifes viene transitando días de intensa actividad, con proyectos de gran impacto productivo y eventos deportivos que reunieron a cientos de participantes y espectadores. La agenda local se vio marcada tanto por la reunión para el futuro frigorífico porcino, como por el éxito del Shimano Raleigh Rally Serie MTB y el paso del Turismo Standard Histórico por la ciudad.
Proyecto del frigorífico porcino
El intendente Fernando Bouvier encabezó una reunión estratégica junto al director nacional de Producción Porcina, Eduardo Terrado, el secretario de Producción, Néstor Cardoso, y el director de Producción, Alfredo Manzotti. En el encuentro también participaron destacados empresarios locales del rubro de la carne de cerdo: José García, Esteban Radics, Gustavo Trosset y Oscar Baratelli.
El objetivo de la reunión fue avanzar en el proyecto del frigorífico porcino, cuya licitación se abrirá próximamente. Se intercambiaron ideas sobre modelos de administración y sobre la puesta en marcha del establecimiento, que promete generar trabajo genuino, directo e indirecto, para la comunidad de Arrecifes.
Desde el Municipio destacaron que se continuará convocando a diferentes actores del sector a medida que las obras avancen, con el fin de fortalecer la iniciativa y garantizar su éxito.
Shimano Raleigh Rally Serie MTB
En paralelo, Arrecifes fue sede de una nueva fecha del campeonato Shimano Raleigh Rally Serie MTB, un evento que reunió a una gran cantidad de ciclistas que mostraron su pasión, esfuerzo y talento en los caminos rurales del distrito.
La competencia se vivió como una verdadera fiesta sobre dos ruedas, en un ambiente cargado de entusiasmo deportivo y con paisajes naturales que enmarcaron una jornada inolvidable tanto para quienes participaron como para los espectadores que acompañaron la prueba.
Turismo Standard Histórico con fin solidario
Otro de los grandes acontecimientos del fin de semana fue la llegada del XIII Gran Premio del Turismo Standard Histórico, que disputó su 6ª y 7ª fecha del campeonato anual en el Circuito “Daniel Alberti”.
El automovilismo volvió a hacer vibrar a fanáticos de todas las edades con la presencia de autos clásicos que brindaron espectáculo y nostalgia. Sin embargo, la actividad no se limitó a la pista: el evento incluyó una jornada solidaria dedicada a los chicos del Comedor “Meriendas Compartidas”, que recibieron donaciones y compartieron momentos de alegría junto a los pilotos y organizadores.
De esta manera, Arrecifes logró combinar en pocos días el impulso a la producción, la promoción del deporte y la solidaridad comunitaria, consolidando su perfil como una ciudad que avanza y se une en torno a distintas iniciativas.
Osuna sobre la Expo 2025: “Nos une la producción, el trabajo y el arte”
El intendente Javier Osuna agradeció a los vecinos, artistas, comerciantes y al gobierno provincial por el acompañamiento en tres jornadas inolvidables. Al mismo tiempo, el Municipio continúa con tareas de nivelación y mejoramiento de calles para garantizar accesibilidad.
San Pedro: más infraestructura para la inclusión y sede de competencias interregionales deportivas
El intendente presentó la remodelación integral del área de Discapacidad y el distrito es anfitrión de la etapa Interregional de los Juegos Bonaerenses.
Mendoza cuestionó a Milei tras la cadena nacional: “¿Robarle a las personas con discapacidad está dentro del plan?”
La jefa comunal de Quilmes lanzó fuertes críticas al Presidente luego de la presentación del Presupuesto 2026 y denunció que “siguen el ajuste, Karina y el choreo”.
Ghi: “Buscamos fortalecer el comercio local y reconocer a nuestros jubilados”
El Municipio y la Fundación Banco Provincia entregaron botiquines a centros de jubilados y presentaron una tarjeta con descuentos exclusivos en comercios del distrito.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Entrevista GLP. Durísimo revés electoral para Esteban Sanzio en Baradero: “Hizo las cosas mal y no le importa el vecino”
La derrota de Sanzio dejó al descubierto el profundo rechazo ciudadano hacia una gestión señalada por incoherencia política y falta de transparencia en el manejo del gasto público. Con funcionarios que "perdieron presencia en las calles y sensibilidad social", el intendente quedó apuntado por liderar un gobierno que "poco entiende y poco hace por el vecino".
¿Qué dice la primera encuesta en la Provincia tras el triunfo del peronismo?
El peronismo revierte la tendencia y lidera en Buenos Aires. Taiana saca ventaja y pone en jaque el proyecto electoral de Milei. Todos los números.