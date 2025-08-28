Bouvier acompañó la inauguración de la nueva planta de La Gauchita

En Arrecifes, el intendente Fernando Bouvier participó junto a parte de su gabinete en la presentación de dos iniciativas productivas de la empresa local La Gauchita, dedicada a la fabricación de artículos de limpieza. La actividad se desarrolló en el marco del acompañamiento institucional al nuevo emprendimiento, que refuerza la oferta laboral y productiva de la ciudad.

El evento contó con la presencia del propietario de la firma, Alfredo Brunello, además de autoridades nacionales y provinciales. Allí se dieron a conocer los detalles de la nueva planta recicladora de plásticos, que funcionará en el Sector Industrial Planificado, y de la línea de producción de bolsas de residuos recicladas en la planta principal, una propuesta que ya se encuentra en funcionamiento.

La puesta en marcha de estas iniciativas permitió la creación de 40 nuevos puestos de trabajo en Arrecifes. Además, se destacó que este avance implica un paso fundamental en materia de sustentabilidad y economía circular, dado que permitirá reutilizar plásticos descartados —como silo bolsas provenientes del agro— para transformarlos en productos que serán comercializados en todo el país.

Desde la gestión municipal remarcaron que se seguirá apoyando la inversión productiva y el crecimiento del empleo local, como ejes centrales del desarrollo de la ciudad.

Obras de mantenimiento y mejoras en calles de la ciudad

En paralelo al acompañamiento a proyectos productivos, el municipio informó que continúa con las tareas de mejora y mantenimiento vial en distintos puntos de Arrecifes.

A través del trabajo conjunto del personal de Mantenimiento Vial, Servicios Generales y Zona 1, se llevaron adelante labores de colocación de escoria, tosca y RAP en diversas calles de la ciudad.

Entre las arterias intervenidas en esta etapa se encuentran:

Moreno

Alberdi

José Hernández

Malvinas Argentinas

Ramón Lorenzo

Arostegui (desde avenida Intendente Blanco hasta Julio Sosa).

Estos trabajos forman parte del compromiso de la gestión con la puesta en valor de la infraestructura urbana, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mejores condiciones de transitabilidad a los vecinos.