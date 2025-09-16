Con guiño a Milei, el PRO apoyó el Presupuesto 2026
Milei lanzó el Presupuesto 2026 y usó una histórica frase de Macri: “Lo peor ya pasó”. El PRO salió a respaldarlo con un fuerte mensaje. Todos los detalles.Política16 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El PRO publicó este martes un escueto pero contundente mensaje en sus redes sociales para respaldar el proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso por Javier Milei.
“Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina”, sostuvo el partido fundado por Mauricio Macri.
Milei presentó el Presupuesto en cadena nacional
Con un mensaje de quince minutos en cadena nacional, Milei anunció los principales lineamientos de la llamada “ley de leyes”. Allí destacó el esfuerzo realizado durante la primera etapa de su gobierno y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Lo peor ya pasó”.
La expresión encendió las redes porque fue utilizada en reiteradas oportunidades por Mauricio Macri durante su presidencia, incluso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en 2018.
La frase que conectó a Milei con Macri
En aquel discurso, Macri había agradecido a los argentinos por los sacrificios hechos en los primeros años de su gestión y advirtió que “las cosas llevan tiempo” y que “no hay atajos ni soluciones mágicas”.
Al igual que Milei ahora, el expresidente insistió en que atravesar los primeros años de ajuste era clave para encaminar al país.
Bullrich respaldó la coincidencia de frases
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se refirió al guiño discursivo. En declaraciones a TN, sostuvo: “Si el presidente lo dice es porque nosotros sabemos que, si tenemos ayuda y tranquilidad política, pasamos la peor parte de un proceso de estabilización. Y lo hacemos con paz social”.
Bullrich marcó diferencias con 2018, cuando “empezó una guerra política”, y pidió “tirar para adelante” para no volver a la inflación que golpeaba a los barrios argentinos.
“Tengan la decencia de leer”: el reto del Gobierno a la oposición
