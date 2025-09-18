Entrevista GLP. Tambalea Ignacio Pugnanoli en Hipólito Yrigoyen: la elección dejó a su gestión al borde de la cornisa

El resultado local del 7 de septiembre fue un duro "llamado de atención al oficialismo", que apenas logró imponerse por dos puntos. La gestión queda expuesta ante el creciente malestar ciudadano y enfrenta fuertes críticas por la falta de inversión en áreas clave como la salud, donde la merma de especialidades alarma a los vecinos.

Videos - Entrevistas18 de septiembre de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana

Luis Ángel Pérez, exconcejal y referente de Somos Buenos Aires en Hipólito Yrigoyen

La gestión de Ignacio Pugnanoli fue duramente cuestionada en las elecciones locales, donde Fuerza Patria apenas se impuso por dos puntos sobre La Libertad Avanza. Este estrecho margen reflejó un debilitamiento del respaldo vecinal y puso en evidencia el creciente malestar con la administración municipal en Hipólito Yrigoyen.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el exconcejal y referente de Somos Buenos Aires, Luis Ángel Pérez, calificó el resultado como “un llamado de atención al oficialismo” y señaló que, considerando las obras realizadas con recursos provinciales, el triunfo debería haber sido mucho más contundente.

-Luis, en las elecciones locales el oficialismo con Fuerza Patria ganó por apenas dos puntos sobre la segunda fuerza, La Libertad Avanza. ¿Esperaban resultados de estas características?

Sí, por ahí esperábamos algo más. Más que nada, no sólo por el partido, por Somos, sino por la experiencia que tengo de tantos años de gestión y tantos años de concejal.

Marcelo Matzkin, intendente de ZárateEntrevista GLP. Fuerte rechazo a Marcelo Matzkin en las urnas: “Empeoró la prestación de los servicios sanitarios en Zárate”

-¿Qué mensaje considera que dejaron las urnas a nivel local en estas elecciones?

Es un llamado de atención al oficialismo, porque después de haber hecho varias obras importantes con recursos que se recibió de la Provincia, el triunfo tendría que haber sido mayor.

En cuanto a La Libertad Avanza, no creo que tenga demasiado futuro, porque solamente está quien encabezó la lista y creo que un candidato más, después los demás son integrantes del PRO y de la Unión Cívica Radical. Así que no creo que esa alianza continúe, sinceramente.

Ignacio Pugnaloni, intendente de Hipólito Yrigoyen

-Como vecino y desde su experiencia en el Concejo Deliberante, ¿cómo analiza el estado en que se encuentra Hipólito Yrigoyen?

Hipólito Yrigoyen siempre fue una ciudad que se mantuvo bien, con mucha seguridad, una ciudad limpia, y se sigue manteniendo en las mismas condiciones. 

Por ahí se ve la falta de recursos en el área de salud, por ejemplo, se nota, porque en otras oportunidades se han tenido más especialidades y ahora se ve la merma, que seguramente ha tenido que ver con la merma en la coparticipación, según las expresiones del intendente.

Te puede interesar
Iván Villagrán, intendente de Carmen de Areco

Entrevista GLP. Carmen de Areco sacude a Iván Villagrán: resultado ajustado y reclamo por zonas “inhabitables”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas18 de septiembre de 2025

La gestión del intendente quedó al límite tras una elección definida por apenas 63 votos de diferencia con La Libertad Avanza. El margen mínimo puso en evidencia la pérdida de apoyo y el creciente malestar hacia una administración cuestionada por tomar decisiones “a libro cerrado”. En Carmen de Areco aseguran que el que perdió es el pueblo, “porque ahora el oficialismo tiene la llave para hacer lo que quiera”.

Marcelo Matzkin, intendente de Zárate

Entrevista GLP. Fuerte rechazo a Marcelo Matzkin en las urnas: “Empeoró la prestación de los servicios sanitarios en Zárate”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas17 de septiembre de 2025

La elección dejó al descubierto un municipio al borde del colapso: se multiplican los reclamos por problemas con el agua corriente, la limpieza, la iluminación y el orden en los espacios públicos. Los vecinos manifiestan su "desánimo" y el "desencanto" hacia la gestión de Matzkin, criticando la falta de soluciones y advirtiendo que "no hay planificación para el desarrollo urbano, solo parches".

Maximiliano Suescun, intendente de Rauch

Entrevista GLP. Paliza electoral para Maximiliano Suescun en Rauch: “El oficialismo se vino a pique”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas17 de septiembre de 2025

La contundente derrota de Somos BA en Rauch fue "un tirón de orejas" para Maximiliano Suescun. La elección dejó expuesta la insatisfacción con un gobierno "desgastado": áreas municipales sin funcionarios de jerarquía, reclamos de la sociedad que no fueron atendidos y una gestión que, lejos de ponerse al frente, "corre detrás de las necesidades" de los vecinos.

Damián Selci, intendente de Hurlingham

Entrevista GLP. Damián Selci, entre los intendentes con peor imagen del Conurbano: “No resuelve los problemas de Hurlingham”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas16 de septiembre de 2025

Con su imagen en picada, los vecinos advierten que la gestión de Selci “no camina y no tiene las prioridades claras”. Los resultados del último ranking de CEOP Latam reflejan el descontento comunal por la falta de respuesta a problemas históricos de Hurlingham, como el deterioro urbano, la seguridad deficiente y la atención sanitaria limitada.

Populares
Marcelo Matzkin, intendente de Zárate

Entrevista GLP. Fuerte rechazo a Marcelo Matzkin en las urnas: “Empeoró la prestación de los servicios sanitarios en Zárate”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas17 de septiembre de 2025

La elección dejó al descubierto un municipio al borde del colapso: se multiplican los reclamos por problemas con el agua corriente, la limpieza, la iluminación y el orden en los espacios públicos. Los vecinos manifiestan su "desánimo" y el "desencanto" hacia la gestión de Matzkin, criticando la falta de soluciones y advirtiendo que "no hay planificación para el desarrollo urbano, solo parches".

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado