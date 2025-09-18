La gestión de Ignacio Pugnanoli fue duramente cuestionada en las elecciones locales, donde Fuerza Patria apenas se impuso por dos puntos sobre La Libertad Avanza. Este estrecho margen reflejó un debilitamiento del respaldo vecinal y puso en evidencia el creciente malestar con la administración municipal en Hipólito Yrigoyen.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el exconcejal y referente de Somos Buenos Aires, Luis Ángel Pérez, calificó el resultado como “un llamado de atención al oficialismo” y señaló que, considerando las obras realizadas con recursos provinciales, el triunfo debería haber sido mucho más contundente.

-Luis, en las elecciones locales el oficialismo con Fuerza Patria ganó por apenas dos puntos sobre la segunda fuerza, La Libertad Avanza. ¿Esperaban resultados de estas características?

Sí, por ahí esperábamos algo más. Más que nada, no sólo por el partido, por Somos, sino por la experiencia que tengo de tantos años de gestión y tantos años de concejal.

-¿Qué mensaje considera que dejaron las urnas a nivel local en estas elecciones?

Es un llamado de atención al oficialismo, porque después de haber hecho varias obras importantes con recursos que se recibió de la Provincia, el triunfo tendría que haber sido mayor.

En cuanto a La Libertad Avanza, no creo que tenga demasiado futuro, porque solamente está quien encabezó la lista y creo que un candidato más, después los demás son integrantes del PRO y de la Unión Cívica Radical. Así que no creo que esa alianza continúe, sinceramente.

-Como vecino y desde su experiencia en el Concejo Deliberante, ¿cómo analiza el estado en que se encuentra Hipólito Yrigoyen?

Hipólito Yrigoyen siempre fue una ciudad que se mantuvo bien, con mucha seguridad, una ciudad limpia, y se sigue manteniendo en las mismas condiciones.

Por ahí se ve la falta de recursos en el área de salud, por ejemplo, se nota, porque en otras oportunidades se han tenido más especialidades y ahora se ve la merma, que seguramente ha tenido que ver con la merma en la coparticipación, según las expresiones del intendente.