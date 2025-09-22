Sin retenciones a los granos: la medida desesperada del Gobierno
En plena corrida cambiaria, Milei anunció retenciones cero a los granos hasta octubre. Una jugada desesperada para sumar dólares. Todos los detalles.Economía22 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
En medio de la corrida cambiaria y la sangría de reservas, el Gobierno resolvió eliminar de manera provisoria las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre. La medida, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni en X, busca sumar dólares frescos y estabilizar el tipo de cambio en la recta final hacia las elecciones.
“El objetivo es generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, publicó Adorni. El portavoz además acusó a la “vieja política” de “generar incertidumbre” para boicotear al Gobierno.
Una medida sorpresiva que impacta en el campo
El anuncio oficial tomó por sorpresa al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien se enteró del cambio en plena entrevista periodística.
“Me acabo de enterar por ustedes. Seguramente los hacedores de granos tienen que ver esta medida”, reaccionó el dirigente ruralista, dejando en evidencia el hermetismo con el que se definió la resolución.
El plan de Milei y Caputo para llegar a las elecciones
La liquidación de exportaciones agropecuarias había mostrado un pico en junio, cuando se aplicó una rebaja temporal de retenciones, pero volvió a caer con fuerza en julio y agosto.
Los dólares del campo son clave en el plan de Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, para mantener al dólar dentro de la banda cambiaria, al menos hasta las elecciones del 26 de octubre.
El BCRA, contra las cuerdas
El Banco Central tuvo que intervenir de forma agresiva para contener la presión cambiaria. Solo el viernes vendió USD 678 millones de las reservas, en la mayor intervención diaria de los últimos seis años.
En total, entre miércoles, jueves y viernes, la entidad que conduce Santiago Bausili perdió más de USD 1.100 millones, mientras la cotización oficial del dólar llegó a $1.515.
Milei viaja a Estados Unidos en busca de dólares
Con las reservas en caída libre, el presidente Milei viaja este lunes a Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump y funcionarios del Tesoro.
La intención es conseguir un crédito que permita robustecer las arcas del Banco Central y sostener el programa económico. Versiones periodísticas hablaban de un préstamo de USD 30.000 millones, aunque el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a desmentirlo.
