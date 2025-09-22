Fake news y burlas: Menem apuntó a Kicillof y falló

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quedó en el centro de las críticas luego de difundir este domingo en sus redes sociales una información falsa para intentar responsabilizar al gobernador bonaerense Axel Kicillof de un supuesto nuevo impuesto a las billeteras virtuales.

El dirigente libertario compartió en su cuenta de X una foto publicada originalmente por el influencer libertario Fran Casaretto, en la que se veía un cartel con un recargo por pagos con Mercado Pago. “El regalito de FRENTE PATRIA !!”, escribió Menem junto a la imagen, en un mensaje que rápidamente se viralizó pero no en el sentido que esperaba: fue cuestionado, desmentido y blanco de una lluvia de burlas.

La foto, vieja y mal atribuida

El posteo de Casaretto aseguraba: “Fui a comprar a una casa de empanadas en Olivos. Al momento de pagar, no me percaté del impuesto nuevo que Axel le regaló a todos los bonaerenses. La cosa es que tenía que pagar $29.000 y ahora, gracias a vos, votante boludo, tengo que garpar $1450 más porque le tengo que financiar la campaña a estos hijos de puta. Gracias!!”.

Menem replicó esa publicación responsabilizando al frente peronista que competirá al igual que La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Sin embargo, en cuestión de minutos usuarios en las redes sociales detectaron que la foto era vieja, de 2022, y que no correspondía a un local de empanadas, sino a una farmacia.

“Mentiste con la foto, q no es de una casa de empanadas sino de una perfumería. No solo eso: ese 5% lo cobran cuando el comerciante tiene posnet de Mercado Pago y vas a pagar con Modo. No es Kicillof sino Marcos Galperín quien cobra ese recargo”, le respondió una usuaria. La cuenta Fuerza Patria Tuitera también fue una de las que rápidamente desmintió al titular de la Cámara baja.

Qué dijo ARBA sobre las billeteras virtuales

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ya había aclarado que no existe ningún impuesto nuevo vinculado a las billeteras electrónicas. Lo que se implementa es un sistema de retenciones de Ingresos Brutos que comenzará a regir de manera plena desde noviembre.

Según explicó el organismo, la medida “no es la creación de un tributo adicional, sino una disposición que busca ordenar el sistema tributario”. En esa línea, detalló que el objetivo es “armonizar criterios con el resto de las jurisdicciones del país y garantizar un tratamiento equitativo para todos los medios de pago”.

El esquema iguala las condiciones entre cuentas bancarias y billeteras digitales como Mercado Pago. No impacta en el precio final al consumidor, sino que implica que los comercios deban adelantar parte de Ingresos Brutos por su facturación.

A partir del 1° de octubre deberán retener las empresas de pago que ya figuran en el listado oficial, mientras que el 1° de noviembre se sumarán las que aún no estaban incluidas en la norma. En este contexto, el intento de Menem por instalar un “impuesto Kicillof” se desmoronó en cuestión de horas, dejando expuesta la creciente circulación de fake news en plena campaña electoral.