Doce intendentes de la Quinta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires lanzaron un fuerte comunicado donde advirtieron sobre “el deterioro de la situación económica, social y productiva” en sus distritos, responsabilizando directamente al presidente Javier Milei.

“Como representantes de los ciudadanos del interior de la provincia no podemos dejar de alertar sobre la paralización de obras públicas responsabilidad del gobierno nacional; la caída de los salarios y la falta de incentivo para la generación de nuevos puestos de trabajo, producto de las políticas nacionales”, expresaron.

“El Grupo de los 12”, integrado por Francisco Echarren (Castelli), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Juan De Jesús (La Costa), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Alberto Gelené (Las Flores) y Héctor Olivera (Tordillo), entre otros alcaldes de Fuerza Patria, también denunció “el vaciamiento del sistema de salud” y “el abandono total de las funciones del Estado Nacional”.

La preocupación se extendió a la próxima discusión del Presupuesto 2026, que según plantearon busca “quitar el beneficio a nuestros pueblos de la ‘Zona Fría’ en las tarifas del sistema de gas que afectaría a alrededor de 5 millones de bonaerenses”.

Coparticipación y fondos en disputa

El malestar de los intendentes se suma a la discusión por la coparticipación federal, un reclamo histórico en Buenos Aires. En agosto, la Provincia recibió $1.164.746,5 millones en concepto de coparticipación nacional, lo que representó un crecimiento interanual del 39,2% respecto a 2024.

Sin embargo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, advirtió que la situación sigue siendo crítica porque “la provincia de Buenos Aires tiene una situación estructural problemática vinculada a la coparticipación federal: recibe recursos por el 22% del total que distribuye el Estado nacional pero aporta cerca del 40%”.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en agosto de 2025 la Nación transfirió a provincias y a CABA $5.127.000 millones por coparticipación, leyes especiales y compensaciones, con una mejora real de apenas 2,4% interanual.

Los recursos automáticos acumulados hasta ese mes sumaron $38.703.000 millones, 4,1% más que en 2024, pero todavía un 10% menos en términos reales frente al mismo período de 2023. Este escenario alimenta la queja bonaerense: más población, más aporte, pero menor proporción de fondos.

Un llamado a la unidad

Los intendentes del peronismo remarcaron que sus municipios ya no pueden “sostener más las obligaciones que le corresponden al Gobierno nacional” y reclamaron a Milei que “recapacite”.

“Que dote al gobierno provincial de los fondos coparticipables que les pertenecen por ley, para poder ejecutar una clara distribución de la riqueza, apostar al federalismo y al bienestar general”, señalaron.

La advertencia final fue un mensaje político contundente: “Estamos convencidos de que la unidad es el único camino para enfrentar estos profundos desafíos, defender nuestra Provincia y construir una alternativa política a este doloroso ajuste que afecta a la clase media, al comercio, a los trabajadores, a las Pymes y a cada uno de nuestros municipios”.