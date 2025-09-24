El gobierno deroga normas de la Ley de Góndolas, Precios Justos y Abastecimiento

El Gobierno nacional oficializó la derogación de 71 normas que imponían controles sobre precios y exigencias burocráticas a empresas y consumidores. La decisión, publicada este miércoles 24 de septiembre en el Boletín Oficial a través de la Resolución 357/2025, fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que se trata de un paso clave para “menos regulaciones absurdas y más libertad para los argentinos”.

“Acabamos de derogar 71 normas que habilitaban controles abusivos y exigían información innecesaria. Entre ellas, el código de las Buenas Prácticas Comerciales, la constancia de procedencia de la papa y otras normas relacionadas a las ya extintas Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas”, escribió Adorni en su cuenta de X (ex Twitter).

Qué regulaciones fueron dadas de baja

La resolución firmada por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Agustín Lavigne, apunta a eliminar disposiciones que habían quedado obsoletas tras la caída de programas y leyes ya derogadas:

27 normas complementarias a la derogada Ley de Abastecimiento, que obligaban a empresas a producir al máximo de su capacidad y a entregar información sin finalidad concreta.

24 disposiciones vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un organismo ya disuelto.

20 normativas ligadas a programas en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas.

Entre las medidas dadas de baja había mecanismos de regulación de precios, controles sobre la distribución y producción de gasoil, fijación de precios máximos durante la pandemia de COVID-19 y requisitos de información para sectores como el algodón y la construcción.

Menos burocracia y más libertad de mercado

La Secretaría de Comercio remarcó que el objetivo de esta limpieza normativa es reducir trabas burocráticas y dar mayor transparencia al comercio interno. “Se trata de regulaciones que obstaculizaban las relaciones comerciales, habilitaban controles de precios sin sustento y pedían datos que no tenían ningún uso concreto”, explicaron fuentes oficiales.

La medida se suma a más de 170 derogaciones realizadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, entre ellas la eliminación de las licencias automáticas y no automáticas para importaciones, el SIRA y el DJCP, que generaban costos adicionales y millones de declaraciones juradas por año. También se dieron de baja Precios Cuidados y el régimen informativo SIPRE, que obligaba a las empresas a reportar precios y cantidades.

Contexto económico y señales al sector privado

Con esta decisión, el Gobierno busca mostrar señales de previsibilidad al sector privado, especialmente a las industrias y comercios que reclamaban menos controles estatales. La eliminación de normas que “ya no tenían sentido”, según Economía, apunta a facilitar la competencia y reducir costos administrativos para empresas y pymes.

El anuncio también se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal y de búsqueda de inversiones, donde la Casa Rosada intenta demostrar un cambio de enfoque hacia una economía con menos intervención estatal y más libertad para productores y comerciantes.