Ariel Moreno juró el jueves pasado como diputado provincial por el PTS–Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) en la Legislatura bonaerense. La ceremonia, en la que ingresó al recinto con su casco de trabajo y la bandera palestina, marcó la llegada a la Cámara de un dirigente con trayectoria sindical y militancia local, cuya banca quedó destinada a representar a sectores obreros, mujeres, jóvenes y jubilados.

Jura y reconocimiento institucional

La asunción contó con la presencia de trabajadores de distintas empresas y sectores —Secco, Georgalos, Astillero Río Santiago, GPS Aerolíneas Argentinas, entre otros— y de referentes del PTS como Nicolás del Caño y Raúl Godoy.

Al tomar juramento, Moreno pronunció una fórmula que sintetizó sus prioridades: “Por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por el alto al genocidio y una Palestina libre desde el río hasta el mar; por la lucha de los trabajadores en la Argentina y el mundo, contra la precarización laboral, por la defensa ambiental y la energía como un derecho, y por un gobierno de las y los trabajadores y el socialismo, ¡sí juro!”.

El gesto simbólico de levantar el casco y la bandera fue interpretado por varios dirigentes como la traducción de su recorrido de militancia a un mandato legislativo.

Trayectoria sindical y compromiso público

Moreno es oriundo de Rafael Castillo, partido de La Matanza, y su incorporación a la activa política sindical se produjo tras hechos que impactaron a su generación.

Desde hace más de una década trabaja en la empresa de energía Juan F. Secco, donde participó en la organización de los trabajadores y en la conquista de derechos laborales como el pase a planta permanente y la elección de delegados mediante asambleas. Ese modo de organización, destacado en su entorno como práctica cotidiana, fue central en su perfil público.

Su actividad sindical incluyó acciones de solidaridad con trabajadores de distintos sectores, así como apoyos a reclamos de jubilados y a la defensa de instituciones públicas, según el testimonio de compañeros de planta.

Entre sus propuestas de campaña y agenda legislativa figuran la reducción de la jornada laboral, la lucha contra la precarización y la nacionalización del sistema energético bajo control de trabajadores y usuarios populares.

La banca, la rotación y el respaldo político

La incorporación de Moreno se enmarca en la rotación de bancas del FIT-U: reemplaza a Guillermo Pacagnini, quien había asumido en diciembre de 2024 en substitución de Guillermo Kane. Su mandato en la Legislatura bonaerense se extiende hasta diciembre de este año.

Myriam Bregman, referente del FIT-U y candidata a diputada nacional, valoró la jura: “Me llena de orgullo que esta semana haya asumido en la banca del Frente de Izquierda un compañero con su ropa de trabajo y el casco en la mano. En el Frente de Izquierda los obreros tienen un lugar”.

El diputado nacional, Nicolás del Caño también celebró el debut legislativo: “Diputado obrero y socialista en la Legislatura bonaerense. Enorme orgullo Ari Moreno… Buen debut ayer con la media sanción de la Ley de Acompañamiento Terapéutico impulsada por nuestra compañera Cano”.

Desde la planta de Secco celebraron el ingreso de Moreno a la Cámara como un paso más en la representación de las luchas laborales dentro del Parlamento provincial.