Entrevista GLP. Wischnivetzky: “Vemos muy difícil que Milei recapacite porque tiene otro jefe que no es el pueblo argentino”

El intendente de Mar Chiquita alertó que la reducción de fondos de coparticipación sobrecarga los municipios, que llevan casi dos años con menos recursos priorizando salud, educación y seguridad. “Estamos al límite, es un plan económico viejo y triste”, afirmó.

Walter Wischnivetzky, intendente de Mar Chiquita

-Walter, el grupo de los doce intendentes peronistas lanzó un comunicado alertando sobre obras paralizadas, recortes en salud y el intento de quitar la zona fría en medio de la disputa por la coparticipación. ¿Cómo está la situación en particular en Mar Chiquita?

Sí, es un comunicado de los doce intendentes de Fuerza Patria de la Quinta Sección Electoral, que refleja el diálogo permanente que tenemos y el análisis sobre la situación en cada municipio.

En el caso de Mar Chiquita, al igual que en el resto de los municipios, la situación es muy compleja, con una reducción permanente de los fondos de coparticipación que vienen del Estado Nacional a las provincias, cada vez más reducidos por la recesión autoimpuesta.

Eso está complicando y mucho la situación del municipio para prestar sus servicios básicos, para atender las necesidades de la población, que cada vez son más, porque cada vez más el Estado Nacional se corre de sus obligaciones constitucionales y eso termina recayendo en la primera ventanilla de atención del Estado que son los municipios.

-¿Ya no pueden sostener más las obligaciones que le corresponden al Gobierno Nacional?

No, la verdad que cada vez se hace más difícil, tenemos una sobrecarga en nuestro sistema de salud clarísima, cada vez más gente se queda sin obra social o sin prepaga y todo eso recae en el sistema de salud pública y gratuita de Mar Chiquita.

Esto, sumado a que nuestro vecino General Pueyrredón o Mar del Plata no tiene sistema municipal de salud y todos los vecinos costeros ven la visita de los vecinos Mar del Plata que, por supuesto, es nuestra obligación atender la emergencia y lo hacemos sin dudarlo, pero claramente sobrecarga nuestro sistema de salud.

Eso se suma a la caída en la recaudación de tasas municipales, por la situación que es manifiesta, la gente la está pasando muy mal y cuando tiene que elegir entre pagar el almacén, pagar el remedio, pagar la comida y pagar las tasas, claramente prioriza la vida diaria.

Walter Wischnivetzky, intendente de Mar ChiquitaWischnivetzky, en encuentro de dirigentes de Fuerza Patria.

Eso está afectando y mucho el funcionamiento de todos los municipios sin distinción de banderías política porque con el intendente que hablemos, sea del color político que sea, la situación es muy parecida.

-En el comunicado le reclamaron al presidente Javier Milei que recapacite. ¿Cree que lo hará? ¿Cómo lo ve usted?

No ha dado muchas muestras de recapacitar, incluso cuando en el marco de los mecanismos constitucionales como son revertir un veto con los dos tercios de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional, está buscando los artilugios para no cumplir la ley, y son leyes muy sensibles.

La ley que tiene que ver con el financiamiento para las personas con discapacidad, para las universidades, para los jubilados, también la ley que prevé la distribución de los fondos para las provincias, que el presidente está incumpliendo y claramente no sólo las vetó sino que ahora, refrendadas por el Congreso con los dos tercios, no las cumple.

Así que vemos muy difícil que recapacite porque claramente tiene otro jefe, que no es el pueblo argentino, tiene otro plan económico que no tiene que ver con el desarrollo, ni con la industria nacional, ni con la soberanía, ni con el cuidado de los recursos naturales, sino con, en el menor tiempo posible, endeudar, fugar, hacer bicicleta financiera y eso es a lo que vinieron.

Claramente ese es el objetivo de este plan económico que ya es un viejo conocido en la Argentina, lo vimos con Martínez de Hoz en la dictadura militar, lo vimos con Cavallo en sus dos versiones con Menem y de la Rúa, lo vimos con Caputo en sus dos versiones con Macri y Milei, y la verdad que es una figurita repetida, que no por repetida deja de ser triste.

-Pensando en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, y frente a estos profundos desafíos que enfrentan como municipios, ¿cuál considera que es el camino a seguir?

En principio juntarnos, la unidad de reunirnos, de pensar en conjunto, de buscar soluciones en unidad, que la fuerza que tiene Fuerza Patria es haber juntado al peronismo y todo lo que es el movimiento nacional y popular que excede al peronismo también, y pensar soluciones conjuntas.

Wischnivetzky, presente en la marcha universitaria.Wischnivetzky, presente en la marcha federal universitaria.

Después la creatividad en los municipios está llegando a nuestro límite, porque ya hemos aguantado casi dos años, cada vez con menos recursos, está llegando el momento que se hace muy complicado.

Hay un chiste, de humor negro, que dice que había un paisano que le estaba enseñando a su caballo a no comer y justo el día que aprendió se le murió. Creo que refleja la situación, estamos acostumbrándonos cada vez más a poder tratar de mantener los servicios con menos recursos, pero estamos llegando a un límite que ya se hace insostenible.

Se nos está complicando a los municipios cubrir los sueldos de los trabajadores municipales, brindar los servicios básicos. Por supuesto, nuestra obligación es priorizar correctamente y priorizamos la salud, la educación, la seguridad, pero cada vez se hace más complejo.

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas24 de septiembre de 2025

