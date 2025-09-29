El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires terminó de sellar el escenario político: Fuerza Patria arrasó en la Séptima sección electoral y se quedó con los tres senadores en disputa, asegurándole al peronismo la mayoría automática en la Cámara Alta.

La expectativa estaba puesta en la pelea voto a voto de La Libertad Avanza, que reclamó una revisión minuciosa tras haber quedado muy cerca de alcanzar el piso para conseguir una banca. En el conteo provisorio, el espacio libertario llegó al 32,84% de los votos, apenas por debajo del 33,33% necesario para sumar un legislador.

Su candidato seccional, Alejandro Speroni, había anticipado que insistiría en el escrutinio definitivo para intentar revertir la diferencia. Sin embargo, los números finales publicados por la Junta Electoral arrojaron que LLA apenas trepó al 32,94%, con 50.927 votos, quedando a tan solo 601 sufragios del umbral requerido.



Los tres senadores que entran

La distribución de bancas en la Cámara Alta quedó sellada con el triunfo de Fuerza Patria, que se alzó con los tres escaños en juego en la Séptima sección. Los nuevos senadores provinciales son María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.

De esta manera, el peronismo bonaerense contará desde el 10 de diciembre con 24 senadores sobre 46, alcanzando el número justo para el quórum propio. La Libertad Avanza será la principal oposición con 11 bancas, seguida por el PRO con 5, Somos Buenos Aires con 2, UCR-Cambio Federal con 1 y Unión y Libertad con 3.



Mayoría en la legislatura bonaerense

El resultado de la Séptima terminó de consolidar la buena elección de Fuerza Patria en toda la provincia: ganó en seis de las ocho secciones electorales, sólo fue superado por los libertarios en la Quinta y la Sexta.

En la Cámara de Diputados, los bloques también se reconfiguraron: Fuerza Patria alcanzó 39 bancas y la alianza entre LLA y el PRO sumó 31, constituyéndose como la principal fuerza opositora.

La resolución fue firmada por la presidenta de la Junta Electoral bonaerense y titular de la Suprema Corte, Hilda Kogan, quien validó oficialmente los resultados definitivos. Así, el peronismo logró mayoría en ambas Cámaras de la Legislatura, con un Senado donde tendrá poder propio para avanzar en proyectos clave sin necesidad de alianzas externas.