Un documento judicial de Estados Unidos reavivó un escándalo que tiene como protagonista a José Luis Espert, diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza (LLA). Según la fiscalía del Distrito Este de Texas, el economista recibió un giro de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, proveniente de una estructura financiera ligada al empresario argentino Alfredo “Fred” Machado, actualmente detenido en Río Negro y con un pedido de extradición a la justicia norteamericana.

Machado, originario de Viedma, enfrenta cargos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero en Estados Unidos. Su exsocia, Debora Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión por participar en la misma red delictiva. Según los documentos contables presentados en Texas, el fideicomiso que ambos manejaban registró el depósito a nombre de Espert, bajo la categoría de “cómplice”.

Los vínculos con la política argentina

El nexo entre Espert y Machado no es nuevo. En 2019, el entonces candidato presidencial agradeció públicamente al empresario por su apoyo en la presentación de su libro La Sociedad Cómplice en Viedma. Desde entonces, Espert utilizó servicios provistos por Machado, como vuelos en un jet privado matrícula N28M y el uso de una camioneta Grand Cherokee durante su campaña.

La denuncia de Grabois

El abogado y dirigente social Juan Grabois prepara una denuncia penal en tribunales federales para exponer la relación económica entre Espert y Machado. El escrito sostiene que, desde 2021, el diputado registró un crecimiento patrimonial del 789%, que no se condice con sus ingresos declarados.

De acuerdo a la denuncia, en 2022 Espert informó un patrimonio de 29 millones de pesos, cifra que se disparó a 261 millones en 2024. “El salto es desproporcionado incluso considerando los montos declarados como rentas y honorarios”, advierte el documento.

Investigaciones previas

Periodistas de investigación ya habían expuesto la relación. En 2019, Sebastián Lacunza (ElDiarioAR) reveló un pedido de 5 millones de dólares que Espert le habría hecho a Machado en el aeropuerto de San Fernando. En 2021, Rodis Recalt (revista Noticias) mostró pruebas de los vuelos en el jet privado del empresario.

Según el IRS, el equivalente estadounidense de la AFIP, Machado y Mercer-Erwin usaban la compra y venta de aviones como fachada para lavar dinero de cárteles. Parte de esos fondos eran destinados a financiar “cómplices políticos”, entre los cuales aparece Espert en la contabilidad interna.