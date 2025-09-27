La Universidad de San Andrés (UdeSA) publicó su Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, revelando un escenario electoral tenso y volátil de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Según el relevamiento, si los comicios se realizaran hoy, la oposición obtendría un 31% de los votos, frente al 29% del oficialismo.

El sondeo, realizado entre el 15 y 24 de septiembre sobre 1.003 casos representativos a nivel nacional, muestra un escenario de empate técnico y un desencanto generalizado con la política. Un 17% de los consultados aún no sabe a quién votará, mientras que un 9% prefirió no responder, un 8% dijo que no vota y un 5% votaría en blanco.

Oposición y oficialismo en puja cerrada

La medición también desglosa la intención de voto por fuerzas políticas. La Libertad Avanza (LLA) en alianza con el PRO concentra un 31% de respaldo, mientras que el peronismo representado en Fuerza Patria alcanza el 26%. Más atrás aparecen el Frente de Izquierda (3%), la UCR (3%) y Provincias Unidas (2%), con un 5% que votaría en blanco.

“El evolutivo de intención de voto refleja la volatilidad del escenario político. La oposición varió entre el 29% y el 31%, mientras que el oficialismo se mantuvo alrededor del 26% al 29%”, indica el informe. En este contexto, los indecisos, que rondan el 13%, se presentan como el segmento clave que podría definir la elección.

Desinterés y cansancio ciudadano

Más allá de la lucha entre oficialismo y oposición, la encuesta refleja un desencanto creciente con la política. Un 46% de los consultados afirma estar cansado de la política y evalúa no ir a votar, cifra que aumentó 12 puntos respecto de julio. Entre los motivos, un 54% dijo estar “harto de la política”, un 23% consideró que las elecciones de medio término no son importantes, y un 21% sostuvo que ningún partido lo representa.

El desinterés varía según grupos sociales y generacionales. La abstención potencial se concentra en sectores de menor nivel socioeconómico y en los más jóvenes, especialmente Generación Z (menores de 27 años) y millennials. En contraste, los boomers (60 años o más) mantienen un compromiso electoral más alto y mayor disposición a concurrir a las urnas.

Imagen de los principales dirigentes nacionales

La encuesta revela que todos los dirigentes nacionales medidos registran diferenciales de imagen negativa, con algunos casos más destacados. La mejor posicionada es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un 38% de imagen positiva, seguida del presidente Javier Milei (37%) y su vice, Victoria Villarruel (34%).

En el campo opositor, Axel Kicillof se consolida como principal referente con 32% de apoyo, seguido por Cristina Fernández de Kirchner (28%). Mientras la expresidenta mantiene un núcleo fiel, el gobernador bonaerense surge como figura de proyección en un escenario de polarización con el oficialismo. Los peor posicionados son Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa, con diferenciales negativos que van de -46 a -77 puntos, y entre los funcionarios actuales destacan Karina Milei (-54) y el ministro de Economía Luis Caputo (-24).