Diputados pone en pausa su agenda y el Senado avanza con vetos claves
La falta de acuerdo en la oposición dilató la definición de un temario en la Cámara baja. En la alta, proyectan sesionar el 2 de octubre con los vetos a leyes centrales.Legislativas29 de septiembre de 2025Andrés Montero
La Cámara de Diputados venía de semanas de alta intensidad en el recinto, pero la actividad frenética encontró una tregua. Aunque nunca estuvo asegurada una sesión para el último miércoles de septiembre, varios dirigentes impulsaban la convocatoria. Algunos proponían avanzar para acelerar el desgaste oficialista, mientras que otros consideraban más prudente juntar temas y garantizar consensos antes de volver al recinto.
El argumento principal para postergar fue esperar que estuviera listo el proyecto de reforma de la Ley 26.122, que regula la administración de los decretos de necesidad y urgencia. Con los emplazamientos ya realizados, ese debate estaría en condiciones para la primera semana de octubre.
La estrategia opositora y los temas pendientes
Si Diputados hubiera sesionado el 24 de septiembre, el único asunto relevante era el veto a la Ley de ATN, ya aprobado en el Senado. Sin embargo, no había certezas de alcanzar los dos tercios necesarios. En ese contexto, primó la idea de no apresurar la convocatoria.
La mirada se posó entonces en el 1 de octubre, fecha que quedó expuesta en la inauguración del debate del Presupuesto 2026 en la comisión que preside José Luis Espert. Allí, al anunciar que la primera reunión informativa sería ese mismo día con la presencia del secretario de Hacienda, varios diputados pidieron modificar la fecha de comisión porque “los miércoles queremos sesionar”.
Espert, sin dar margen, cerró la discusión con un “hasta el miércoles 1/10 a las 13”, ratificando su postura inflexible. De todas formas, la falta de acuerdo opositor frenó la formalización del pedido de sesión el viernes anterior, práctica habitual para dar tiempo a los legisladores del interior a organizar sus viajes.
El peso de la definición y la nueva fecha
Este fin de semana, fuentes parlamentarias admitieron que “no hemos terminado de definir aún”, aunque reconocieron que “hay más chances de que sea el 8” de octubre. La base de esa convocatoria sería el tratamiento de los vetos a los ATN y la discusión sobre la Ley de DNU.
Algunos sectores impulsaban sumar una moción de censura contra el jefe de Gabinete por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, esa posibilidad generó resistencias dentro de la oposición, que aclaró: “No hay desacuerdo en nada. Estamos trabajando en un temario que tenga número”. Así, el panorama indica que la sesión de Diputados se trasladará al miércoles 8 de octubre.
El Senado sí prepara su sesión
Mientras tanto, en la Cámara alta ya hay mayor claridad. Allí se planifica sesionar el jueves 2 de octubre con un temario que incluiría los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Pediatría.
Los senadores anticipan una agenda más robusta, con la confianza de contar con un número sólido para respaldar sus iniciativas. En ese marco, algunos hablan de un clima triunfalista tras sus victorias recientes y lo resumen con una frase adaptada de los años 90: “todo por dos tercios”.
