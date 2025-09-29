"Fuerza Patria es la única fuerza que le va a poner un freno a Milei en el Congreso Nacional"
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó el desfile cívico y tradicionalista por el 74º aniversario del barrio La Paz, de Quilmes Oeste.Municipales29 de septiembre de 2025Soledad Castellano
“Estos años de historia muestran un gran trabajo de organización de la comunidad de este gran La Paz y, sobre todo, de las mujeres de este lugar tan querido por nosotros, por los proyectos políticos que buscan justicia social y dignidad para nuestro pueblo, que son los que los vecinos y vecinas de La Paz reconocen profundamente”, señaló Mayra Mendoza, acompañada por integrantes del Gabinete Municipal y concejales.
“Así ha sucedido el 7 de septiembre y volverá a pasar en las elecciones del 26 de octubre. Porque el pueblo de La Paz reconoce a las personas que trabajan por el progreso de estos barrios, y que también les da su merecido en las urnas y tiene conciencia a los que dejan abandonadas obras como, por ejemplo, Quilmes TEC, ese edificio educativo tecnológico que el Gobierno Nacional dejó abandonado en el predio de PROMEBA que todos conocen”, expresó.
Y en esa línea, anunció: “Vamos a hacer un esfuerzo enorme para que, dentro de los compromisos de gestión del 2025 al 2027, y con fondos municipales, podamos nosotros, ustedes, toda la comunidad de Quilmes, terminar con fondos propios lo que Milei dejó abandonado. Ese edificio es de la comunidad y con el esfuerzo, el sacrificio de todos y con una buena administración del Municipio de una gestión peronista, vamos a terminar el edificio educativo tecnológico para este gran La Paz”
Luego resaltó: “Que esta esquina de Eva Perón y Néstor Kirchner sea siempre un punto de encuentro para poder seguir pensando en cómo nos organizamos para crecer, progresar y seguir pidiendo por la libertad de Cristina, nuestra querida presidenta de corazones, porque es inocente, que injustamente está secuestrada por el poder de la Argentina. Pero hay que demostrarle a ese poder real que se creen dueños de nuestras vidas, que nos siguen endeudando con el FMI y quitándole el futuro a nuestros niños, que hay un poder más fuerte y más importante que es el del corazón, el del pensamiento y el de la acción de nuestro pueblo organizado”.
Y afirmó: “Creo en el poder de nuestro pueblo más que en cualquier otra cosa, y tenemos que demostrarlo con conciencia política, pacíficamente y en un acto democrático el 26 de octubre, volviendo a votar a Fuerza Patria que es la única fuerza que le va a poner un freno a Milei en el Congreso Nacional”.
Carlos Ferraris recibió al ministro Rodríguez
Visitaron la Usina Láctea y entregaron financiamiento.
Cañuelas se consolida como Capital de los Agronegocios
Con la realización de la Semana Angus de Primavera 2025 en el Mercado Agroganadero (MAG), Cañuelas reafirmó su lugar como epicentro de la ganadería argentina y polo estratégico para los agronegocios del país.
Turismo sostenible y salud: dos ejes destacados en Necochea y La Dulce
Necochea potencia su perfil turístico con programas educativos y acciones sostenibles, mientras que La Dulce suma equipamiento digital para fortalecer el sistema de salud.
Luján se viste de historia: anuncian el cronograma completo de Luján Virreinal 2025
Durante todo octubre habrá actividades gratuitas que pondrán en valor la historia y el legado virreinal de la ciudad, con un fuerte enfoque en la hispanidad.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.
Semifinales definidas: Racing y Lanús buscan la gloria continental
La Academia se mide con Flamengo y el Granate con Universidad de Chile. Conocé los últimos cruces, fechas y horarios de la Libertadores y la Sudamericana 2025.