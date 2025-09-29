"Fuerza Patria es la única fuerza que le va a poner un freno a Milei en el Congreso Nacional"

“Estos años de historia muestran un gran trabajo de organización de la comunidad de este gran La Paz y, sobre todo, de las mujeres de este lugar tan querido por nosotros, por los proyectos políticos que buscan justicia social y dignidad para nuestro pueblo, que son los que los vecinos y vecinas de La Paz reconocen profundamente”, señaló Mayra Mendoza, acompañada por integrantes del Gabinete Municipal y concejales.

“Así ha sucedido el 7 de septiembre y volverá a pasar en las elecciones del 26 de octubre. Porque el pueblo de La Paz reconoce a las personas que trabajan por el progreso de estos barrios, y que también les da su merecido en las urnas y tiene conciencia a los que dejan abandonadas obras como, por ejemplo, Quilmes TEC, ese edificio educativo tecnológico que el Gobierno Nacional dejó abandonado en el predio de PROMEBA que todos conocen”, expresó.

Y en esa línea, anunció: “Vamos a hacer un esfuerzo enorme para que, dentro de los compromisos de gestión del 2025 al 2027, y con fondos municipales, podamos nosotros, ustedes, toda la comunidad de Quilmes, terminar con fondos propios lo que Milei dejó abandonado. Ese edificio es de la comunidad y con el esfuerzo, el sacrificio de todos y con una buena administración del Municipio de una gestión peronista, vamos a terminar el edificio educativo tecnológico para este gran La Paz”

Luego resaltó: “Que esta esquina de Eva Perón y Néstor Kirchner sea siempre un punto de encuentro para poder seguir pensando en cómo nos organizamos para crecer, progresar y seguir pidiendo por la libertad de Cristina, nuestra querida presidenta de corazones, porque es inocente, que injustamente está secuestrada por el poder de la Argentina. Pero hay que demostrarle a ese poder real que se creen dueños de nuestras vidas, que nos siguen endeudando con el FMI y quitándole el futuro a nuestros niños, que hay un poder más fuerte y más importante que es el del corazón, el del pensamiento y el de la acción de nuestro pueblo organizado”.

Y afirmó: “Creo en el poder de nuestro pueblo más que en cualquier otra cosa, y tenemos que demostrarlo con conciencia política, pacíficamente y en un acto democrático el 26 de octubre, volviendo a votar a Fuerza Patria que es la única fuerza que le va a poner un freno a Milei en el Congreso Nacional”.