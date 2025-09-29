El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, expresó desde redes: "Con la fuerza de Bahía y la convicción de que queremos un país mejor, nos reunimos con la mirada puesta en la elección nacional del 26 de octubre. Con la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana, Jimena López y nuestro candidato Luly Calderaro, queremos defender a Bahía y a los sectores que hacen grande al país: la producción, el trabajo, las universidades, la ciencia, los jubilados y construir una sociedad más igualitaria e integrada".

"Si nos unimos y nos comprometemos con decisión, no tengo dudas de que construiremos el futuro que todos merecemos", consideró de cara a los comicios venideros.

Bahía vivió la Fiesta del Cubanito

"En esta celebración bien nuestra, disfrutamos de la gastronomía, la feria y el gran cierre de Pecadora. Y reconocimos a los cubaniteros que se ganaron el corazón del jurado y el público", comentó el alcalde desde sus redes.

Cubanitos Grey fue premiado como Cubanito del Año e Innovación. El Jeep ganó en Cubanito Simple, Cubanitos de la Bahía en Bañado y Dumbo recibió el reconocimiento a la Trayectoria.

"¡Felicitaciones a todos por mantener viva esta tradición bahiense!Gracias a cada familia, feriante, artista, trabajador y cubanitero que hizo de este fin de semana una fiesta para el recuerdo", cerró.