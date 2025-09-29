"Queremos defender a Bahía y a los sectores que hacen grande al país"
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se refirió a lo que está en juego en las elecciones del 26 de octubre.Municipales29 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, expresó desde redes: "Con la fuerza de Bahía y la convicción de que queremos un país mejor, nos reunimos con la mirada puesta en la elección nacional del 26 de octubre. Con la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana, Jimena López y nuestro candidato Luly Calderaro, queremos defender a Bahía y a los sectores que hacen grande al país: la producción, el trabajo, las universidades, la ciencia, los jubilados y construir una sociedad más igualitaria e integrada".
"Si nos unimos y nos comprometemos con decisión, no tengo dudas de que construiremos el futuro que todos merecemos", consideró de cara a los comicios venideros.
Bahía vivió la Fiesta del Cubanito
"En esta celebración bien nuestra, disfrutamos de la gastronomía, la feria y el gran cierre de Pecadora. Y reconocimos a los cubaniteros que se ganaron el corazón del jurado y el público", comentó el alcalde desde sus redes.
Cubanitos Grey fue premiado como Cubanito del Año e Innovación. El Jeep ganó en Cubanito Simple, Cubanitos de la Bahía en Bañado y Dumbo recibió el reconocimiento a la Trayectoria.
"¡Felicitaciones a todos por mantener viva esta tradición bahiense!Gracias a cada familia, feriante, artista, trabajador y cubanitero que hizo de este fin de semana una fiesta para el recuerdo", cerró.
Carlos Ferraris recibió al ministro Rodríguez
Visitaron la Usina Láctea y entregaron financiamiento.
Cañuelas se consolida como Capital de los Agronegocios
Con la realización de la Semana Angus de Primavera 2025 en el Mercado Agroganadero (MAG), Cañuelas reafirmó su lugar como epicentro de la ganadería argentina y polo estratégico para los agronegocios del país.
Turismo sostenible y salud: dos ejes destacados en Necochea y La Dulce
Necochea potencia su perfil turístico con programas educativos y acciones sostenibles, mientras que La Dulce suma equipamiento digital para fortalecer el sistema de salud.
Luján se viste de historia: anuncian el cronograma completo de Luján Virreinal 2025
Durante todo octubre habrá actividades gratuitas que pondrán en valor la historia y el legado virreinal de la ciudad, con un fuerte enfoque en la hispanidad.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.
Semifinales definidas: Racing y Lanús buscan la gloria continental
La Academia se mide con Flamengo y el Granate con Universidad de Chile. Conocé los últimos cruces, fechas y horarios de la Libertadores y la Sudamericana 2025.