"Queremos defender a Bahía y a los sectores que hacen grande al país"

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se refirió a lo que está en juego en las elecciones del 26 de octubre.

Municipales29 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, expresó desde redes: "Con la fuerza de Bahía y la convicción de que queremos un país mejor, nos reunimos con la mirada puesta en la elección nacional del 26 de octubre. Con la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana, Jimena López y nuestro candidato Luly Calderaro, queremos defender a Bahía y a los sectores que hacen grande al país: la producción, el trabajo, las universidades, la ciencia, los jubilados y construir una sociedad más igualitaria e integrada".

Bahia

"Si nos unimos y nos comprometemos con decisión, no tengo dudas de que construiremos el futuro que todos merecemos", consideró de cara a los comicios venideros.

Bahía vivió la Fiesta del Cubanito

"En esta celebración bien nuestra, disfrutamos de la gastronomía, la feria y el gran cierre de Pecadora. Y reconocimos a los cubaniteros que se ganaron el corazón del jurado y el público", comentó el alcalde desde sus redes.

Javier Martínez, intendente de PergaminoJavier Martínez: "Las retenciones no pueden subir y bajar, desaparecer y volver a aparecer"

Cubanitos Grey fue premiado como Cubanito del Año e Innovación. El Jeep ganó en Cubanito Simple, Cubanitos de la Bahía en Bañado y Dumbo recibió el reconocimiento a la Trayectoria.

"¡Felicitaciones a todos por mantener viva esta tradición bahiense!Gracias a cada familia, feriante, artista, trabajador y cubanitero que hizo de este fin de semana una fiesta para el recuerdo", cerró. 

¿Cómo cree que estará la economía tras las elecciones de octubre?

Mejor

Peor

Igual

Te puede interesar
Populares
Lucas Ghi, intendente de Morón

Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas24 de septiembre de 2025

El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado