Javier Martínez: "Las retenciones no pueden subir y bajar, desaparecer y volver a aparecer"

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, dijo que el Gobierno nacional debe tomar decisiones de apoyo al campo que trasciendan lo coyuntural y que permitan proyectar a largo plazo.

Municipales29 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Desde sus redes, el alcalde de Pergamino, Javier Martínez, comentó "El Gobierno nacional debe tomar decisiones de apoyo al campo que trasciendan lo coyuntural y que permitan proyectar a largo plazo. Las retenciones no pueden subir y bajar, desaparecer y volver a aparecer".

Javier Martínez, intendente de Pergamino

El alcalde indicó "Estoy convencido de que el futuro del país se juega en el interior productivo, y ese camino exige ser sinceros y determinantes en las medidas que se adopten".

En ese sentido, indicó "Nunca dudé en acompañar al gobierno en lo que está bien y funciona. Cuando las retenciones se redujeron, desde Pergamino, acompañamos con la baja de la Tasa de Red Vial, y así seguirá siendo, sencillamente porque es lo que corresponde". 

Y advirtió "Pero las idas y vueltas en las reglas de juego según convenga son actitudes que deben quedar atrás".

Sus palabras se dieron luego que el Gobierno nacional saliera al cruce de las críticas del sector agropecuario tras la finalización del esquema de retenciones cero dispuesto por el decreto 682. “Fue una medida extraordinaria para defender el peso”, sostuvo el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, en declaraciones radiales.

¿Cómo cree que estará la economía tras las elecciones de octubre?

Mejor

Peor

Igual

