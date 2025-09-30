Desde este martes 1° de octubre, viajar por las autopistas bonaerenses costará más caro. AUBASA aplicará un nuevo aumento del 6,42% en los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y del Sistema Vial del Atlántico, medida avalada por el Ministerio de Infraestructura y publicada en el Boletín Oficial.

Los autos de dos ejes (categoría 2) pagarán $2000 en Dock Sud en horario normal y $2600 en hora pico. Para los usuarios de Telepase, los valores quedarán en $1980,86 y $2476,08 respectivamente.

En el corredor costero también habrá incrementos. El peaje Samborombón, que hasta ahora costaba $6200 para un auto de dos ejes, pasará a $6500 desde este martes. Se trata de un aumento del 4,8%.



Cómo se calculan los aumentos de AUBASA

Desde 2023, AUBASA aplica un esquema de actualización trimestral de tarifas establecidas por el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), un mecanismo aprobado en agosto de 2024 que ajusta las tarifas en función de indicadores económicos como la inflación, los salarios y los costos operativos. De allí surgió el ajuste de 6,42% que comenzó a regir en octubre.

El gobierno provincial, liderado por Axel Kicillof, ha defendido estos incrementos como necesarios para mantener la infraestructura vial y cubrir los costos operativos.

Los usuarios pueden consultar los valores actualizados y gestionar su TelePASE en el sitio oficial de AUBASA o en www.telepase.com.ar.