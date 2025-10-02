El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, presentaron el Polo Productivo de Inclusión Social, en articulación con cooperativas de trabajo de Lanús, en el marco del programa “Buenos Aires por la Reducción de la Reincidencia”.

Además, se llevó adelante la firma de convenios para la entrega de maquinarias, herramientas, mobiliario y elementos de seguridad que permitirán fortalecer la labor de este espacio en el que el Municipio realiza actividades de gestión de residuos sólidos urbanos, construcción y formación laboral.

Para su funcionamiento, Lanús Gobierno desplegó tareas de infraestructura, acondicionamiento de la instalación eléctrica, arreglo del perímetro y erradicación de basurales. Por último, se sigue avanzando en la incorporación de un taller de formación que brinde capacitaciones gratuitas en diferentes oficios y contribuya al mantenimiento del lugar.

Acompañaron al intendente de Lanús, Julián Álvarez, y al ministro Juan Martín Mena, el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi y la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Meana; entre otras autoridades locales.

Se entregaron materiales y kits escolares

Lanús Gobierno entregó materiales y kits de indumentaria a las y los estudiantes de las cinco escuelas técnicas del distrito que, este año, formarán parte del Desafío ECO YPF 2025. Además, el Municipio colaborará con el traslado de los jóvenes que representarán a la ciudad.

“Una vez más, seguimos apoyando el desarrollo de este importante certamen en el que nuestros alumnos y alumnas diseñan vehículos eléctricos de emisión cero y, de esa manera, siembran semillas de futuro en la creación de sistemas de transportes alternativos”, destacó el intendente, Julián Álvarez.

En el Parque Eva Perón, los y las participantes de este programa declarado de Interés Municipal, se encuentran poniendo a prueba los diferentes vehículos eléctricos que diseñaron de cara a la carrera que se desarrollará del 8 al 9 de noviembre en el Autódromo de Entre Ríos.

Durante el proceso de fabricación, los chicos y chicas recibieron la guía y capacitación de sus profesores lo que, a su vez, les brindó la posibilidad de especializarse y mejorar sus habilidades en diferentes oficios ligados al rubro automotriz.

Acompañaron al intendente, Julián Álvarez, el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, y la secretaria de Educación, Natalia Gradaschi.

Álvarez y un importante encuentro distrital

En el marco del Parlamento Juvenil Bonaerense, se llevó adelante un encuentro distrital que, según palabras del intendente, tiene por objetivo fortalecer la participación democrática y el ejercicio de los derechos en la provincia de Buenos Aires.

"El Centro Cultural Leonardo Favio abrió sus puertas a jóvenes y adultos para participar de este espacio de diálogo y debate que invita a intercambiar ideas, formular propuestas y construir consensos sobre temas clave que afectan a la comunidad educativa", dijo.

Y agregó "Esta iniciativa tiene como objetivo la elaboración de la Declaración Parlamentaria Provincial: un documento que reúne las conclusiones y propuestas abordadas colectivamente por las y los estudiantes".