La firma de este convenio, que se realiza por primera vez en la historia del distrito, fue concretada por el intendente Juan José Mussi; el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui, Gabriel Carril Campusano; y el secretario general de la Unión Obreros y Empleados Municipales de Berazategui, Francisco Godoy.

Al respecto, Mussi señaló: “No quería dejar de estar presente en este acto tan importante. Como todos ustedes saben, a pesar de la triste situación en la que nos encontramos a nivel nacional, desde la Municipalidad de Berazategui siempre estamos tratando de mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras municipales. Por eso, como siempre, vamos a seguir privilegiando el pago de los sueldos y ajustándolos de acuerdo a los niveles de inflación”.

Además, el Intendente destacó la participación de los dos gremios más representativos de los empleados municipales de Berazategui, en cuanto al número de afiliados. “Me parece brillante la decisión adoptada por los dos sindicatos y estar presentes en este acto, a pesar de las diferencias que podamos llegar a tener. Creo que el momento que estamos atravesando amerita que estemos todos unidos, trabajando por el bienestar de los y las berazateguenses. Créanme que estos gestos, a esta altura de mi vida, son lo mejor que me puede pasar”, resaltó.

Detalles del acuerdo

El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años con posibilidad de ser prorrogado, establece una serie de derechos y obligaciones, muchos de estos consagrados por la Ley provincial 14656, y cuyo objetivo es seguir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores.

En este marco, Gabriel Carril Campusano expresó: “Para nosotros es un día histórico, ya que se trata del primer convenio colectivo de trabajo que tiene el Municipio de Berazategui. Quiero agradecer especialmente al Dr. Mussi y a todo su Gabinete, por haber dado este puntapié inicial para hacer realidad una de las más importantes conquistas para los y las trabajadoras municipales. Y para mí, como peronista, participar de este acto representa un enorme orgullo porque esto es Justicia Social”.

Por su parte, Francisco Godoy manifestó: “Quiero agradecerle al intendente Juan José Mussi, con quien llevamos adelante un trabajo constante. Este convenio colectivo de trabajo que hemos alcanzado los sindicatos con la Municipalidad de Berazategui es algo muy importante, que nos brinda más y mejores herramientas para seguir trabajando por el bienestar de todos los compañeros y compañeras municipales”.

Berazategui se prepara para la 18° Feria del Libro Municipal

Del sábado 4 al domingo 12 de octubre se realizará la 18° edición de Librarte, la Feria del Libro de Berazategui, organizada por la Municipalidad. Se desarrollará de lunes a viernes, de 14.00 a 21.00; y sábados y domingos, de 15.00 a 21.00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 18 y 148), con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad, se presentarán Alejandro Dolina, Darío Sztajnszrajber, Dora Barrancos, Fernando de Vedia y Kekena Corvalán, entre otras figuras destacadas de la cultura argentina.

Librarte es una iniciativa que, como cada año, es impulsada por el intendente Juan José Mussi y organizada por la Secretaría de Cultura y Educación. Es una de las cinco ferias más importantes del país. Propone 20 actividades y presentaciones diarias para docentes, estudiantes, artistas y público en general, como mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, espectáculos, conciertos y teatro, talleres, encuentros de narración, además de la visita de reconocidos escritores y personalidades del ambiente editorial.

En esta oportunidad, además, visitarán la Feria del Libro: Liliana Cinetto, Adela Basch, Fernando De Vedia, Magela Demarco, Silvia Schujer, Darío Sztajnszrajber; Alejandro Dolina, con la grabación del clásico programa radial “La venganza será terrible”; Poly Bernatene, Canela; la proyección del documental "La sociedad del afecto" de Chiqui González; Isol, Roberto Caballero, Mauro Libertella, Tute, Dora Barrancos, Kekena Corvalán, Juan Solá, Hernán Ronsino, Cinwololo, Cynthia Edul; la Charla "Animales en libertad. La literatura y la educación ambiental", a cargo de Fernando Pieroni; Nacho Girón; y la presentación de 2 nuevas colecciones de libros de la Editorial Municipal Ediber.

Al respecto, el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico López, expresó: “Se viene una nueva edición de Librarte, un megaevento cultural que desde hace 18 años viene desarrollándose en Berazategui y que ya está muy consolidado a nivel provincial. Serán nueve días de una agenda muy nutrida, con la participación de prestigiosas personalidades del mundo de la cultura y más de 180 actividades, entre presentaciones, charlas, clases abiertas y espectáculos. Además, como siempre, la feria estará muy orientada a las infancias y a la producción local y regional”.

“Sin dudas, hoy Librarte se encuentra entre las cinco ferias del libro más importantes de la Argentina. Y para esto ha sido fundamental el impulso que desde el comienzo le ha dado el intendente Juan José Mussi, quien siempre ha entendido a este evento como una cita de promoción de la lectura, la producción literaria y la industria del libro, convirtiéndose en uno de los espacios de comercialización más trascendentes para las librerías, las editoriales y los autores independientes”, destacó López.