Con un mensaje cargado de urgencia, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, pidió al Senado provincial que apruebe la ley que impulsa la creación del Centro Farmacéutico Bonaerense, una empresa estatal destinada a fabricar y distribuir medicamentos a menor costo.

El planteo lo hizo durante la inauguración de nuevos equipos en el Hospital Gutiérrez de La Plata, donde estuvo acompañado por el dirigente social y candidato a diputado nacional Juan Grabois. Allí, Kreplak advirtió: “Uno de cada cuatro jubilados no puede comprar los medicamentos que sus médicos les recetan. Eso empeora la vida de nuestros adultos mayores”.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción en Diputados, prevé que el 51% de las acciones quede en manos del Estado y el resto en manos de privados con experiencia en el sector. Además, establece que la producción estará destinada prioritariamente al sistema público de salud, aunque también podrá vender al costo insumos de “especial interés sanitario”.

El rol del Estado y la pelea con los laboratorios

Durante el acto realizado en el Hospital Gutiérrez, Kreplak, volvió a pedir a los senadores que aprueben la iniciativa. “Las empresas ganan más con menos ventas, por eso el Estado tiene que ponerse adelante”, señaló. El funcionario subrayó que el nuevo esquema permitiría “producir más cantidad, a menor costo y garantizar mayor accesibilidad para todos”.

Durante la misma actividad, el dirigente social y candidato a diputado nacional Juan Grabois respaldó el proyecto y pidió a los legisladores que acompañen la iniciativa. “Necesitamos elaborar y distribuir medicamentos para que nunca más pase lo del fentanilo”, advirtió en referencia a las muertes de 89 personas por consumo de droga adulterada.

“Mi mensaje es para los legisladores: ayuden a que salga la ley para que hospitales, obras sociales y privados no sean rehenes de cinco laboratorios que nunca pierden nada”, remarcó.

Los obstáculos en el Senado bonaerense

Pese al impulso del Ejecutivo, la propuesta quedó trabada en la Cámara alta. Allí, bloques de la oposición cuestionaron la falta de avances en la gestión del IOMA y denunciaron que el oficialismo busca sumar una nueva “estructura burocrática” en lugar de resolver los problemas existentes.

En ese contexto, el oficialismo provincial apuesta a que el proyecto se trate después del 10 de diciembre, cuando el bloque de Fuerza Patria alcance quórum propio en el Senado.

La ley fue aprobada en diciembre pasado en Diputados gracias al apoyo del peronismo y de algunos sectores opositores, como integrantes del entonces Acuerdo Cívico (UCR+GEN) y del bloque Unión Renovación y Fe. Entre los cambios introducidos, se incluyó la creación de una comisión bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para supervisar el funcionamiento de la Sapem.

Según el Ministerio de Salud, la empresa estatal permitirá compras centralizadas, bajar precios y evitar sobreprecios en medicamentos. Además, promoverá la investigación, el desarrollo de nuevos fármacos y la aplicación tecnológica, fortaleciendo la soberanía sanitaria de la Provincia.

“La producción de medicamentos no es solo un negocio, es un derecho. Con esta ley vamos a transformar la salud en un bien social”, cerró Kreplak.