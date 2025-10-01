Cristina Kirchner volvió a cruzar a Milei: "Nada marcha de acuerdo al plan"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en redes sociales con un mensaje cargado de ironía contra Javier Milei, en medio de la tensión económica y política que atraviesa el Gobierno.

En un posteo en X, la ex mandataria vaticinó una devaluación para después del 26 de octubre, día de las elecciones legislativas. "¡Ay Milei! Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás", lanzó.

Críticas por la crisis económica

Cristina apuntó directo a los indicadores: dólar en alza, riesgo país por encima de 1200 puntos y recesión en marcha. “Nada marcha de acuerdo al plan”, ironizó, en una réplica al lema oficialista "Todo marcha acorde al plan".

También cuestionó las medidas del Banco Central, que prohibió a las billeteras virtuales vender dólares al tipo de cambio oficial. "¿Mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que no pueden vender dólares cuando lo hacían hace más de un año? Daaaaaale…", criticó.

"La recesión avanza" y promesas incumplidas

En tono burlesco, Cristina enumeró lo que consideró los fracasos de la gestión libertaria:

“No dolarizaste”.

“No quemaste el Banco Central”.

“La competencia de monedas fracasó”.

“El consumo se desploma, las fábricas cierran y los comercios están vacíos”.

Con su estilo, acuñó un nuevo acrónimo: “LRA: La Recesión Avanza”. Y sentenció: “No eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero y peor aún sin dólares”.

El escándalo de Espert y los vínculos narcos

Cristina no dejó pasar el narcoescándalo que golpea a José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto en Diputados y candidato de La Libertad Avanza.

“¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato en la Provincia, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos”, escribió. Y concluyó con dureza: “Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”.

La acusación en el plenario de Primero la Patria

En paralelo, durante el plenario federal de Primero La Patria realizado en la UMET, Cristina ya había apuntado contra Espert y contra la Justicia.

“Nos desayunamos con que el primer candidato de Milei en Buenos Aires no solo tiene vínculos con el narcotráfico, sino que en 2019 su campaña fue financiada por Fred Machado”, aseguró en un mensaje grabado.

También criticó a la Corte Suprema por dilatar la extradición de Machado mientras, según denunció, avanzó velozmente contra ella: “Mi proscripción fue confirmada en apenas 70 días”.